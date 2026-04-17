Млади кулинари спечелиха популярност в социалните мрежи, правейки космически такоси. Талантите от училище в Колорадо постигнаха впечатляващ успех, класирайки се сред 10-те финалисти в престижно състезание на НАСА.

Екипът успя да изпревари 30 други училища от САЩ, представяйки иновативна рецепта за пикантно такос.

Следващата спирка за младежите е Космическият център „Джонсън” в Хюстън, Тексас. Там техният прочит на популярното мексиканско ястие ще бъде дегустиран и оценен от 27-членно жури. Рецептата на победителите ще бъде обработена в хранителната лаборатория на НАСА и изпратена на Международната космическа станция, където ще стане част от менюто на астронавтите в орбита.

Редактор: Ина Григорова