Новото ръководство на Българския олимпийски комитет вече показва различен модел на управление – открит и с амбиция за развитие. Това е оценката на екипа на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри след проведените в Лозана разговори с българската делегация, водена от председателя на БОК Весела Лечева.

Посещението е първото официално на Лечева като председател на БОК в Олимпийската къща в Лозана. Делегацията е на тридневно посещение в централата на МОК по покана на Ковънтри, като програмата включва поредица от срещи на високо ниво и разговори за бъдещето на българския спорт.

Кърсти Ковънтри е посрещнала Весела Лечева и останалите представители на българската делегация в кабинета си. Лечева е придружена от двама членове на Изпълнителното бюро на БОК – заместник-председателя и ректор на Националната спортна академия проф. Красимир Петков и носителя на Световната купа по сноуборд Радослав Янков. Четирикратният олимпийски участник е представител на спортистите в Изпълнителното бюро.

В срещите участват още генералният секретар на БОК Данаил Димов, проф. Ефрем Ефремов и директорът на комуникациите Миляна Велева.

„Радвам се, че сте наши гости на първата ни официална среща. Нашият екип работи от първия ден на избирането ви за президент и се радвам, че Българският олимпийски комитет също дава оценка за свършената в Лозана работа, свързана с доброто управление“, заяви Кърсти Ковънтри, цитирана от пресцентъра на БОК.

От своя страна Весела Лечева заяви, че трудният период за българското олимпийско движение вече е зад гърба му. „Неприятностите са зад нас и искаме да покажем доброто лице на българския спорт пред МОК и света“, каза председателят на БОК.

По време на срещите Лечева представи плановете за нова сграда, която да бъде новият дом на Българския олимпийски комитет. „Ако нашите планове се осъществят, за нас ще е чест да ви поканим да я откриете“, заяви тя.

Предвижда се новият дом на БОК да включва олимпийска библиотека и олимпийски музей, който да бъде дигитализиран. Лечева обясни, че целта е проектът да бъде подпомогнат чрез програмите на МОК.

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Повече подкрепа за спортистите

Важна част от разговорите в Лозана е била посветена на спортистите и възможностите за тяхното подпомагане.

Радослав Янков благодари на Кърсти Ковънтри за подкрепата към олимпийците. Самият той е четирикратен участник в Олимпийски игри и три пъти е бил стипендиант на програмата „Олимпийска солидарност“ на МОК.

Янков подчерта важността на решението паралелният гигантски слалом да остане в олимпийската програма. „Оставането на паралелния гигантски слалом в програмата е важно не само за мен, а за стотици деца, които се запалиха по спорта, който ние успяхме да популяризираме. Страхотно е, че се запазва не само нашата дисциплина, но и ще имаме нова смесена дисциплина – мъже и жени“, заяви той.

Ковънтри приветства активното участие на спортистите в управлението на олимпийското движение. Тя подчерта, че като олимпийски шампион разбира колко е важно връзката с действащите спортисти да не бъде прекъсвана.

Радослав Янков е първият действащ български спортист, който се среща с новия президент на МОК в централата на организацията и има възможност лично да се запознае с различни програми.

МОК: Изборните резултати трябва да се зачитат

Джеймс Маклауд, който отговаря за контактите с националните олимпийски комитети, заяви пред българската делегация, че казусът с БОК е бил във фокуса както на администрацията на МОК, така и на Изпълнителния комитет. „За Българския олимпийски комитет това беше трудна година, но е важно, че всичко вече е зад гърба ви“, каза Маклауд.

Той подчерта, че МОК работи с 206 национални олимпийски комитета, всеки от които има свои постижения и проблеми. „Водеща за МОК е неутралността, както и спазването на правилата и най-вече зачитане на изборните резултати. Това беше водещият мотив да подкрепим избраното ръководство. Куражът, който проявихте, беше завиден и ние го оценяваме високо“, заяви Маклауд.

Дигитализация и добро управление

По време на срещите са обсъдени и новите цели пред БОК, както и възможностите за финансиране на българските спортисти, младежки програми и развитие на спорта.

Лечева посочи, че организацията ще разчита на подкрепата на МОК за участие в различни програми и платформи, които да дадат повече възможности на българските състезатели. „Най-важното за нас е, че набелязахме новите цели пред нас и новите идеи, които още в началото на моя мандат представих пред членовете на БОК“, каза тя.

Сред приоритетите са и подобряването на подготовката на треньорите, както и преодоляването на изоставането в технологиите и дигитализацията. „Ще дадем възможност чрез платформите на МОК да участваме за подобряване на нивото на нашите треньори. Най-вече това, което говорим винаги – за липсата на технологии, липсата на дигитализация, на тези процеси, които са изключително важни за развитието и доброто управление на федерациите ни“, заяви Лечева.

Комуникационният отдел на МОК също е дал положителна оценка за промяната в публичното представяне на БОК. Сред посочените примери са новият сайт на организацията, по-активната медийна политика, присъствието в социалните мрежи и стремежът към по-голяма прозрачност пред обществото.

България може да бъде включена в програмата на посещенията на Ковънтри

Кърсти Ковънтри съобщи, че през следващата година планира активни срещи с националните олимпийски комитети, като България може да бъде включена в програмата ѝ за посещения.

Ректорът на НСА проф. Красимир Петков пък заяви, че трима президенти на МОК вече са били удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ и за академията би било чест тази чест да бъде оказана и на Ковънтри като първата жена президент на МОК.

Весела Лечева определи разговорите в Лозана като изключително важни за бъдещето на българския спорт. „Беше натоварена програма, повече от десет срещи на изключително високо ниво с целия екип на Кърсти Ковънтри, изключително полезни за развитието на БОК. По време на тези срещи обсъдихме изминалия период, който донесе изключително много щети на БОК, много големи предизвикателства пред олимпийското движение в България, но заедно с помощта на всички от МОК успяхме да преодолеем тази криза“, заяви тя.

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По думите ѝ сега предстои БОК да навакса пропуснатото през последната година. „Сега в много тясна кооперация заедно с МОК ще успеем да преодолеем липсата на една година работа“, допълни Лечева.

Тя определи като особено важно наличието на силно представителство на спортистите в ръководството на БОК. „За нас като ново ръководство на БОК е изключително важно да имаме силно представителство на спортистите. И на срещите в МОК видяхме колко е важно те да са част от процеса по взимане на решения“, заяви тя.

Радослав Янков остави подписа си на стената на олимпийците

По време на посещението си в централата на МОК Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Така четирикратният олимпийски участник и член на Изпълнителното бюро на БОК стана един от малкото българи, оставили подписа си там.

Миналата година това направи и Весела Лечева както в качеството си на нов председател на БОК, така и като двукратен олимпийски медалист.

„Изключителна чест беше за мен да съм тук, да се видя с президента Ковънтри. Разтуптя ми се сърцето, защото тя е олимпийски шампион, а вече на такава висока позиция. Прие ни много гостоприемно и имах честта да се подпиша на стената като олимпиец, участвал на четири Игри“, каза Янков.

Той допълни, че посещението го е мотивирало да продължи подготовката си за следващите Олимпийски игри. „Продължавам напред към следващите Олимпийски игри. За мен беше огромно вълнение. Видях колко спортисти от висок ранг са били тук. Изпитвам благодарност, че бях тук, че ми беше дадена тази възможност и се чувствам привилегирован“, заяви сноубордистът.

Снимка: БТА

По думите му срещите са показали колко много хора стоят зад олимпийския спорт. „Научих доста интересни неща. Давам си сметка, че зад големия спорт, олимпийското движение, стоят много хора. А голямата цел е да бъдат защитени атлетите – да се чувстваме добре, да печелим медали, да представяме страната си“, каза Янков.

В края на посещението Весела Лечева определи срещите като изключително полезни за цялата делегация. „Получихме освен подкрепа и много нови идеи. Шегуваме се, че си тръгваме с голямо домашно, което трябва да бъде написано още есента“, коментира председателят на БОК.

Посещението в Лозана е част от дългосрочната стратегия на новото ръководство на БОК за модернизация на спортните структури в България, по-тясно партньорство с международното олимпийско движение и разширяване на възможностите за подкрепа на българските спортисти.

Редактор: Дарина Методиева