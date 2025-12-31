Три месеца след опустошителното наводнение от 3 октомври 2025 г., отнело четири човешки живота, ваканционният комплекс Елените остава зловещ паметник на трагедията. Хората там все още не могат да се отърсят от преживения ужас и посрещат Нова година сред руини и неяснота за бъдещето.

Въпреки опитите на група казахстанци да внесат малко празничен дух с коледна елха, времето в курортното селище сякаш е спряло в деня на бедствието. Гледката е апокалиптична – камари с отпадъци и боклуци все още затрупват улиците. В част от деретата продължават да стоят заклещени автомобили, които не са били извадени. Липсва улично осветление, а ток и вода в комплекса няма.

ДНСК нареди премахване на изкуственото корито под комплекс „Негреско” в Елените

След няколко часа Елените ще остане напълно пуст, тъй като и пазачът ще си тръгне, оставяйки единствено бездомни кучета и котки. Малцината срещнати хора днес са собственици на имоти, дошли с носталгия да видят за последен път жилищата си. Поне 40 от тях вече планират да обявят имотите си за продажба през следващата година, докато други все още се опитват да разчистят.

Александър Квицински, един от собствениците, споделя разочарованието си: „Имаме надежда. Нали знаете - надеждата умира последна. И ние се надявахме на всичко, буквално на всичко. Сега нямам нито светлина, нито вода, и кога ще го оправят е неизвестно. Живеем все едно в друга държава. Това не е България и не го разбирам. В другите страни знаем, че на хората се помага, бързо се почиства, а тук - вижте още какво е. Нито община, нито правителство. Не разбирам защо е така, а искат да ни удържат таксите и всичко сме платили“.

Споровете чия отговорност е разчистването – на общината, държавата или частните собственици, продължават да блокират възстановяването на района, оставяйки го в състояние на разруха месеци след бедствието.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Мария Барабашка