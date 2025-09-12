Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Тримата ще бъдат с електронни гривни. Русенците са от задържаните за побоя над директора на полицията в града.

Осмокласникът от Русе - 15-годишният Станислав Александров, е посочван за главния виновник за тежкото състояние на старши комисар Николай Кожухаров. Това твърдеше прокуратурата при съдебните прения на последното заседание във Великотърновския Апелативен съд.

Мярката на Станислав беше обявена около 23 часа в петък - около 13 часа след старта на съдебното заседание. Тя е възможно най-леката - надзор от педагогически инспектор.

Искането за премахването на каквато и да е мярка за неотклонение беше депозирана от защитника на Станислав - адвокат Методи Лалов. Защитникът и родителите на осмокласника поискаха изрично заседанието да е открито, а не както поиска прокуратурата - при закрити врата.

Според Лалов съдебният състав, гледащ мерките, не е избран на случаен принцип, което беше признато от съда. Защитата на младежа поиска и гледането на видеозаписите, които прокуратурата приложи, описани в 74 страници със скрийншотове, но според Лалов липсвал оригиналният диск.

Мерките на четиримата обвиняеми - 18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години- се гледат една по една поради факта, че прокуратурата предстви нови доказателства. Някои от тях са следствена тайна, а сред тях са и показанията на старши комисар Николай Кожухаров. Той е дал своите показания на 10 септември, което предполага, че е в по-добро здравословно състояние.

Защитата на младежите настоя те да бъдат освободени под домашен арест.

„Считам, че едни млади хора не би следвало да бъдат в ареста за толкова дълго време. Те са написали и са признали по-голямата част от обстоятелствата. Станало е недоразумение и твърде късно са разбрали, че това е главният комисар”, посочи адвокатът на Кирил Гочев – Георги Георгиев.