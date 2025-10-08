Окръжна прокуратура-Велико Търново поема разследването по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на директора на ОДМВР-Русе главен комисар Николай Кожухаров. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Нападението срещу него беше извършено в централната част на крайдунавския град на 4 септември. По делото към наказателна отговорност са привлечени четири лица за хулиганство и за нанесен побой на двама души, единият от които е и Кожухаров.

С постановление на заместник-главен прокурор от 3 октомври делото е възложено на Окръжна прокуратура-Велико Търново. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство.

