Антраксът е лечимо бактериално заболяване, което може да протече с различни клинични прояви в зависимост от начина на заразяване. Въпреки откритите огнища при животни, от Министерството на здравеопазването подчертават, че към момента в страната няма съобщен случай на заболял човек.

⇒ Какви са основните симптоми?

Чревна форма (при консумация на заразено месо): Протича с оплаквания като гадене, повръщане, силни болки в корема и кървава диария. Вероятността от заразяване се определя най-вече от термичната обработка – при добре сготвена храна рискът е минимален.

Контакт с болни животни или замърсени предмети: Поява на специфични кожни оплаквания и рани.

При вдишване на прах: Засяга дихателната система.

⇒ Как да се предпазим?

Здравните власти апелират за повишено внимание и спазване на следните правила:

Не консумирайте месо, месни продукти и мляко, които не са закупени от регламентираната търговска мрежа;

Задължителна термична обработка;

При поява на симптоми след консумация на месо със съмнителен произход, незабавно потърсете лекар. Информирайте медицинските лица за съмненията си за антракс, тъй като навременното антибиотично лечение е от решаващо значение.

Във връзка с огнището на болестта в село Черногор, РЗИ-Силистра извършва активно издирване на всички лица, които са били в контакт със заболели животни или са консумирали потенциално заразена храна.

До момента са проучени 24 лица. Те са насочени към личните си лекари за провеждане на антибиотична профилактика и са под постоянно медицинско наблюдение. Всички, които имат съмнения, че са консумирали опасна храна, трябва да се обърнат към общопрактикуващ лекар или инфекционист.

Редактор: Мария Барабашка