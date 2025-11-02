С над 25 години спортна кариера, участие в пет олимпиади, европейска шампионка на 100 и на 200 метра и една от най-бързите жени в света – всико това е тя. От две години насам добави в живота си един нов и вълнуващ път - стана родител, майка е на Тиаго, който скоро навърши 2 годинки. Живее в света след активния спорт – на фокус е една от големите личности в българския спорт, освен изключителен шампион – Ивет Лалова.

В „Успехът: Forbes по NOVA” една от най-бързите жени в света Ивет Лалова

„Българският спортен дух е жив, имаме поредното невероятно талантливо поколение. Трябва да го задържим и да го подкрепяме в успехите му”, сподели тя.

Лалова пожела на българския национален отбор по волейбол да пожъне още успехи в спорта.

Лалова разказа за момента, в който е трябвало да се оттегли временно от спорта заради травма.

„Когато успееш млад да изкачиш върха, има риск да си помислиш, че нещата ще се случват лесно и че хубавото тепърва започва. Така се случи при мен в момента, в който на 20 години постигнах своите успехи. Тогава си казах – това е началото на пътя, оттук нататък нещата ще стават лесно, моите успехи са сигурни. Животът показва, че не е така. Това обаче е моментът, който те прави и човек и спортист. На това учи спорта – да ставаш, да се изправяш, неведнъж. Това е силната страна на спорта, защото те кара да бъдеш по-силен като човек и да ставаш още по-добър”, каза още Лалова.

Лекоатлетката сподели, че продължава от себе си да иска много, но „човек понякога трябва да спре и да си каже – браво, продължавай в същия дух”. „Самите ние трябва да си помагаме, а не да бъдем толкова критични – като жени, като майки”, допълни още Лалова.

Спортистката сподели още, че малкото ѝ дете я е научило на търпение. Тя смята, че човек трябва да си дава сметка за времето, през което изживява мечтите си и да не бърза, да си дава време.

Лалова сподели, че иска да научи детето си на ценности, на това какво е да обича, но да му даде свободата да изразява себе си. "На мен ми беше дадена тази свобода, затова стигнах толкова далече", сподели още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова