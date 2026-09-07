Предложението за въвеждане на оценка за дисциплина няма само по себе си да реши проблемите с поведението на учениците. Около тази позиция се обединиха консултантът по детско развитие Анна Влаева и председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров в ефира на „Твоят ден“. Те коментираха идеите на Синдикат „Образование“ за оценяване на поведението, забрана на телефоните в училище и санкции за родители на деца, които системно нарушават правилата.

Според Влаева основите на дисциплината се поставят много преди детето да стане тийнейджър. „Дисциплината, границите и правилата се налагат вкъщи“, посочи тя. По думите ѝ въвеждането на оценка при ученици, чието поведение вече е изградено, може дори да доведе до обратен ефект.

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Александров също изрази резерви към идеята. Според него по-полезно би било родителите да получават цялостна обратна връзка не само за дисциплината, но и за постиженията, социалните и емоционалните умения на детето. „Няма дете, което да няма позитивни страни. Трябва да се опитаме да насърчаваме доброто в децата и същевременно да бъдем достатъчно строги, за да показваме къде са границите“, заяви той.

Председателят на Сдружението на директорите в средното образование обърна внимание и на действащите санкции в училищата, които, според него, са прекалено административно усложнени. „Трябва да напишеш 24 административни документа, за да се наложи някаква санкция“, каза той и допълни, че когато родителите я обжалват, първоначалната идея за обратна връзка и съвместна работа с училището често се превръща в конфликт.

Влаева постави акцент върху необходимостта от подкрепа за самите родители. „Когато един родител чуе: „Вашето дете има лоша дисциплина“, може би трябва да му се помогне да постави по различен начин отношенията у дома“, коментира тя. Според нея авторитетът не трябва да се изгражда чрез страх и наказания. „Авторитет всъщност означава доверие“, подчерта Влаева.

По въпроса за мобилните телефони Александров беше категоричен, че телефоните не трябва да се използват изобщо в училище, тъй като пречат на учебния процес. Той подкрепи и ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца до 15-годишна възраст. Според Влаева проблемът с екраните започва много преди училището. „Родители, които отглеждат децата си с телефон още докато ги хранят на бебешкото столче, няма как на 5-6 години изведнъж да го вземат“, категорична е тя. По думите ѝ прекомерното използване на устройства се отразява и върху развитието на социалните умения.

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Двамата коментираха и навлизането на изкуствения интелект в образованието. Александров го определи като технология, която може да бъде изключително полезна, но крие и рискове. „Изкуственият интелект е като атомната бомба - може много да помогне, но може и много да навреди“, каза той. Според него особено важно е учениците да развиват критично мислене, вместо безусловно да приемат отговорите на AI за верни.

Седмица преди 15 септември Влаева посъветва родителите да контролират и собственото си напрежение, защото децата лесно го усещат. „Винаги предаваме емоциите си на децата“, каза тя и препоръча вълнението около първия учебен ден да остане в разумни граници.

Александров увери, че училищата са готови за началото на учебната година. „Почти всички ученици с нетърпение очакват първия учебен ден, за да могат да се видят със своите съученици и приятели“, посочи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова