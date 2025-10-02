-
Синдикатите настояват за повече средства за обществения сектор, по-ниска пенсионна възраст и по-високи данъци за богатите
Десетки хиляди излязоха по улиците на френските градове, за да протестират срещу плановете за рязко намаляване на разходите в бюджета за следващата година. Синдикатите продължават да оказват натиск върху президента Макрон и новия премиер, като настояват за повече средства за обществения сектор, намаляване на пенсионната възраст и по-високи данъци за богатите.
Около 85 хиляди души са присъствали на протестите в различни градове – два пъти по-малко в сравнение с подобно събитие през септември, съобщи полицията.
Стотици излязоха на протест пред сградата на имиграционната служба в Портланд
76 хиляди служители на реда са мобилизирани, за да охраняват демонстрациите.
