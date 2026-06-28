За руска атака с балистични ракети срещу Киев в ранните часове на неделя съобщиха кметът на украинската столица Виталий Кличко и въоръжените сили на Украйна, предаде "Франс прес". Репортери на агенцията свидетелстват за проблясъци в небето и експлозии, докато противовъздушната отбрана на града е била активирана.

Според военновъздушните сили на Украйна градът е изправен пред атака с балистични ракети. Кметът Кличко призова населението да остане в убежищата.

След предупреждение за балистична ракета: Силни експлозии в Киев (ВИДЕО)

Предишния ден двама души бяха убити от руски въздушни удари в Днепропетровска и Сумска област, припомня АФП. Двама души загинаха и при украински атаки срещу руските градове Волгоград и Белгород, а трети - в Горловка, в контролираната от Москва Донецка област.

Русия продължава да атакува Украйна с почти ежедневни бомбардировки от началото на мащабната си инвазия през февруари 2022 г. През последните месеци Украйна също засили ударите си срещу Русия и териториите, окупирани от Москва.

Редактор: Станимира Шикова