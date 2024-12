Силни експлозии отекват тази сутрин в украинската столица Киев след обявяването на въздушна тревога.

„Балистична ракета от север!“ - предупредиха военновъздушните сили на Украйна в съобщение в Телеграм, близо три години след като Русия нахлу във войната, която отне живота на десетки хиляди души.

More footage of the aftermath of the rocket attack in Kyiv.



Source: @milinfolive pic.twitter.com/xvJsOv3K4Q