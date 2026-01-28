Прокуратурата повдигна обвинение срещу кмета на Будапеща Гергел Карачони, като поиска да му бъде наложена глоба заради организирането на гей парада в унгарската столица. Фестивалът се състоя през юни миналата година и събра рекорден брой участници въпреки официалната забрана за провеждането му.

По оценка на организаторите в шествието са се включили над 200 000 души – демонстративен отпор срещу продължаващите с години ограничения на правата на ЛГБТК общността, наложени от премиера Виктор Орбан под мотото за „защита на децата“. След като националистическият лидер обяви намерението си да забрани проявата, управляващата коалиция закрепи в закона и Конституцията разпоредби, целящи да възпрепятстват провеждането на ежегодния парад. Столичната община се включи като съорганизатор с опит да заобиколи приетите правила, но полицията въпреки това издаде забрана, а Орбан предупреди организаторите и участниците за „правни последици“.

Въпреки официалната забрана: Над 1000 хиляди на гей парад в Будапеща (ВИДЕО)

„Прокуратурата повдигна обвинение и иска налагане на глоба на кмета на Будапеща, който е организирал и ръководил публично събиране въпреки полицейска забрана“, се казва в съобщение на обвинението, цитирано от АФП. Размерът на исканата санкция не е посочен.

Карачони реагира, заявявайки, че е преминал от „горд заподозрян към горд обвиняем“. „Дори не искат процес, защото не могат да проумеят, че в този град застанахме в защита на свободата срещу една егоистична, дребнава и отвратителна власт“, написа той във Facebook.

Кметът, който беше разпитан през август, можеше да бъде заплашен и с до една година затвор за организиране и призоваване към участие в забранено събиране. Участниците в гей парада са били изправени пред възможни глоби до 500 евро за присъствие, но през юли полицията обяви, че няма да предприема действия срещу тях.

Редактор: Дарина Методиева