Мерил Стрийп ще изиграе Джони Мичъл в нов биографичен филм, съобщи музикалният магнат Клайв Дейвис.

Отдавна се носят слухове, че носителката на „Оскар“ е сред основните кандидати за главната роля във филма за музикалната легенда, който се подготвя от режисьора Камерън Кроу. Сега Дейвис изглежда потвърди информацията за кастинга.

Според списание Rolling Stone разкритието е направено по време на ежегодното парти на Дейвис преди наградите „Грами“, което се е състояло на 1 февруари в Лос Анджелис. Изданието съобщава, че ветеранът от музикалната индустрия е излязъл на сцената, за да приветства звездните си гости, и при представянето на Мичъл е обявил, че тя ще бъде изиграна от Стрийп в биографичния филм на Кроу.

Мерил Стрийп е свързвана с ролята още от 2024 г., но до момента няма официално потвърждение от страна на продукцията. С проекта е свързвана и Аня Тейлър-Джой, като се предполага, че тя може да изиграе по-младата версия на певицата.

Камерън Кроу работи по филма от години и наскоро намекна, че снимките могат да започнат през 2026 г.

Редактор: Мария Барабашка