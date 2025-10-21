Спречкване в училище, фатален инцидент в търговски център, трагедия с младежи на пътя. Това са само част от случаите на насилие, които разтърсиха обществото през последните дни. Защо ставаме свидетели на подобни брутални прояви и каква е ролята на възрастните и институциите? Темата коментира Милена Николова от "Национална мрежа за децата" по NOVA NEWS.

Според Милена Николова случаи на насилие е имало винаги, но медийното им отразяване често е с фокус върху сензацията, а не върху превенцията. Тя подчерта, че агресията не е присъща на децата, а е научено поведение, което те възприемат от света на възрастните.

„Насилието не идва от само себе си и в крайна сметка децата не се раждат насилници, а те стават такива, като гледат какво правим ние, възрастните. Ние като възрастни сме на пътя много агресивни, също така вербално започваме да си общуваме и при най-малък проблем. И всъщност децата виждат какво правим ние“, коментира Николова.

►Превенцията трябва да е на всички нива

Експертът е категоричен, че ключът към справяне с проблема е превенцията, която трябва да се прилага на всички нива - в семейството, в училище и в обществото като цяло.

В семейството: Николова обясни, че родителите често изпитват дефицити в своя капацитет и ресурси. Тя даде за пример случая с убийството в столичния мол, като посочи, че извършителят е бил силно неглижиран в семейството си - среда с много деца и бедност. „В този ред на мисли, социалните работници действително е било редно и е било правилно, за да се предотврати това, което се случи, да се работи с това семейство“, каза тя.

В училище: Според нея е необходимо да се увеличи броят на психолозите и педагогическите съветници в училищата, за да може да се работи превантивно и да се идентифицират ранни знаци за проблеми, като например хроничното отсъствие от час.

Институциите: Милена Николова призова за по-добра интеграция и комуникация между различните системи - образователна, социална и здравна. „Отдавна застъпваме да бъдат интегрирани системите. Тоест образователната система, социалната, здравната система да си говорят и по този начин да бъдат идентифицирани рано проблемите, които евентуално възникват“, заяви тя.

Според нея агресивното поведение на едно дете не трябва да се разглежда просто като нарушение, а като „зов за помощ“, който изисква подкрепа, а не само налагане на санкции. Тя подчерта, че е важно да се работи с проблемните деца, за да не се стига до фатални инциденти, а децата да получат шанс да се интегрират пълноценно в обществото.

