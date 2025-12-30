Рубриката „По следите“ с Вероника Димитрова с поредно разследване, което доведе до реални последици. След разкритията за незаконен хоспис в квартал „Бъкстон“ в София, институциите предприеха национални проверки на социални и здравни заведения в цялата страна.

Случаят отвори сериозни въпроси за контрола, условията и грижата за възрастни хора. Какво се промени след разследването?

Юлияна Тончева е собственик на хоспис "Юлияна". Справка в имотния регистър показва, че е придобила имоти за милиони на болни и възрастни хора, които са били настанявани там.

След мистериозна смърт и кремация на възрастни хора: Как десетки имоти са прехвърлени на собственичка на хоспис

Мария Думанова умира при неясни обстоятелства два месеца след като е настанена в хосписа. Тя притежавала огромен апартамент в центъра на София, жилище в "Сухата река", склад, бивша пивоварна край Пловдив и дял от паркинг в столицата. Кремирана е без знанието на близките си.

В последните си дни не е имала право нито на телефон, нито на посещения. Юлияна Тончева придобива имотите след като представя саморъчно завещание и декларация, според която Мария Думанова сама изразява желание да бъде кремирана след смъртта си. Документ, който по закон дори не е бил необходим, обясни юристът на крематориума в Пловдив. По случая тече разследване. Назначени са множество експертизи. Проверяват се и банковите сметки на Мария.

Ще закрият ли хосписа, чиято собственичка е заподозряна в придобиване на имоти на починали пациенти?

Паралелно се разследва и друг случай – този на бившия прокурор Радослав Цветков. След два мозъчни инсулта той попада в хосписа, а апартаментът му в столичния квартал "Младост" е прехвърлен на Юлияна Тончева срещу договор за издръжка и гледане.

Съдебно-психиатричната експертиза потвърждава, че Радослав Цветков не е бил способен да защитава интересите си. Юлияна Тончева се сдобива симотите и на друг свой пациент, който страдал от шизофрения, спрял да приема лекарства и изпаднал в безпомощно състояние.

Въпреки това, шефката на дома решила да сключи брак с него. Така наследила апартаментите му в столичния квартал "Младост" и в "Хиподрума", както и десетки декари земеделска земя в козлодуйско село.

Юлияна Тончева е осъдена на всички инстанции от племенника на жена, чейто апартамент в София присвоява чрез фалшиво завещание.

След като разказахме за хоспис "Юлияна", правителството започна проверки на всички домове за възрастни хора в страната. Проверяващите се натъкнаха на зловещи гледки в село Ягода и във Варна. Започна инициатива за законодателни промени, които вече са факт. В Наказателния кодекс е създаден нов член, който криминализира предоставянето на такъв тип услуги без лиценз.

Наказанието е до пет години затвор и глоба, ако нарушението е повторно. По-тежки присъди - от една до шест години "лишаване от свобода", се предвиждат, когато деянието е извършено от няколко души, с предварителен сговор с фалшиви документи или с цел имотна облага. Ако дейността е част от организирана престъпна група или представлява опасен рецидив, наказанието може да стигне до 8 години затвор.

Във всички тези случаи, виновните ще могат да бъдат лишавани от правото им да упражняват съответната професия или дейност. Затягат се санкциите за юридически лица, които са се обогатили или са могли да се обогатят от незаконни хосписи. В Закона за социалните услуги са въведени по-строги лицензионни режими и безсрочна забрана за лицензиране, когато предоставянето на услуга без разрешение е застрашило живота или здравето на хората.