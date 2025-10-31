Районният съд в Казанлък е постановил изменение на мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода. Мярката на мъжа е изменена от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер от 7000 лева.

Определението на съда не е протестирано от Районната прокуратура в Стара Загора и е влязло в сила.

Районният съд в Казанлък е приел, че от събраните доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен.

Съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства. Желев има постоянен адрес и чисто съдебно минало, което е дало основание да счете, че няма реална опасност и да се укрие.

Обвиняемият е в недобро здравословно състояние, което налага почти постоянно да посещава болнични заведения. По изложените съображения съдебният състав е счел, че определената мярка за неотклонение „домашен арест“ към настоящия момент вече се явява прекалено тежка, поради което следва да бъде отменена и заменена в по-лека такава.

През септември тричленен състав на Окръжен съд Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък, който не уважи искането за изменение на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Съдът в Стара Загора наложи втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“ с електронно наблюдение на Желев. Според съда, наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние.

Припомняме, че в началото на юни 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.

