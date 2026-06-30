Фалстарт и при втория опит да започне делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Окръжният съд в морската столица реши да върне делото на Софийската градска прокуратура заради пропуски в обвинителния акт. Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, искане на подкупи и принуда.

Защитниците на всичките петима обвиняеми - Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова - поискаха производството да бъде прекратено заради множество процесуални нарушения в материалите, предоставени от прокуратурата. Става дума за около 70 тома документи.

Адвокатите посочиха редица неточности, сред които липса на конкретно време и място на част от твърдените престъпления. Според съда тези пропуски ограничават правото на обвиняемите на защита.

Прокуратурата разполага със 7-дневен срок, в който да реши дали ще обжалва съдебното определение.

Припомняме, че делото беше изпратено за разглеждане във Варна, след като Върховният касационен съд реши то да бъде прехвърлено от София. Това се случи, след като Благомир Коцев беше освободен от ареста, където прекара близо пет месеца.

Кметът на Варна е привлечен като обвиняем по 12 обвинения, заедно с другите четирима. Едното обвинение е за искане на подкуп от фирми, за да печелят обществени поръчки.

Представителят на Софийската градска прокуратура Георги Иванов заяви, че държавното обвинение ще прецени в рамките на законовия срок дали да обжалва решението на съда.

Защитникът на Коцев, адвокат Ина Лулчева, определи обвинението като „пълен абсурд“. „За този абсурд говорим още от мерките за неотклонение, а сега в крайна сметка всичко излиза наяве“, коментира тя.

От своя страна Благомир Коцев заяви: „Вече ги няма архитектите на държавата с главно „Д“, така че нещата постепенно си идват на мястото“.

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

Възобновяват делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов.

Редактор: Ивайла Маринова