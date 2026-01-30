Биографичният документален филм за първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше прожектиран в центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон в четвъртък вечерта. Според "Асошиейтед прес" това е била официалната премиера на лентата, но според "Франс прес" е предпремиера. Лентата излиза по кината по целия свят в петък.

На снощното събитие присъстваха както американският президент, така и висши служители на администрацията на Белия дом, включително министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, министърът на търговията Хауърд Лътник и министърът на отбраната Пийт Хегсет. Служител, пожелал анонимност, заяви, че присъствието на кабинета се счита за задължително.

Гостите преминаха по черен, а не по червен килим, а зад тях имаше огромен черно-бял надпис - "МЕЛАНИЯ", пише "Ройтерс".

„Искам да покажа на публиката живота си, какво означава да бъдеш първа дама и прехода от живота на обикновен гражданин към Белия дом“, каза Мелания Тръмп преди прожекцията. Тя добави, че зрителите ще видят как управлява бизнесите и благотворителните си инициативи, как се грижи за семейството си и как изгражда екипа си в Белия дом.

"Филмът е красив, емоционален, стилен, кинематографичен и съм много горда с него“, каза тя.

Документалната продукция на "Амазон Ем Джи Студиос" струва 40 милиона долара. Тя ще бъде излъчвана ексклузивно в стрийминг платформата на компанията. Това ще се случи след прожекциите в приблизително 1600 киносалона в света, включително в около 1500 в САЩ, припомня АП.

Режисьорът Брет Ратнър заяви, че няма да измерва успеха на филма по резултатите в боксофиса. "Това е документален филм, а документалните филми по традиция не са касови хитове“, каза той пред репортери.

Самият Тръмп сподели, че е гледал почти двучасовата лента за първи път на частна прожекция в Белия дом през уикенда. В четвъртък той заяви, че според него филмът е "наистина страхотен“. "Той връща един блясък, който вече почти не се вижда. Страната ни има нужда от това, нали?“, коментира Тръмп.

Робърт Ф. Кенеди-младши пък каза: "Първата дама до голяма степен е неразбрана. Тя е дълбок човек, дълбоко загрижен за страната ни“.

Мелания Тръмп заяви, че филмът показва живота ѝ зад кулисите, докато съчетава ролите си на бизнесдама, съпруга и майка, както и на координатор на преместването на семейството обратно в президентската резиденция.

През 2024 г. Мелания публикува и мемоари, също носещи нейното име. В тях тя разказва колко много цени личното си пространство.

Първата дама на САЩ се появява и говори публично по-рядко от някои от своите предшественички. Американската общественост е разделена в оценките си за нея, но значителна част - около 40%, нямат мнение или не са чували нищо за Мелания, сочи проучване на CNN от януари 2025 г. Трима от всеки 10-има американци я оценяват положително и приблизително същият дял имат отрицателно мнение. Сред републиканците рейтингът на Мелания Тръмп е по-висок - около 7 от 10 от тях заявяват, че я възприемат положително, но приблизително една четвърт нямат мнение.

"Мисля, че това е опит да се доизгради и изчисти нейният образ пред американската публика“, казва Катрин Сибли, преподавател по история в Университета „Сейнт Джоузеф“ във Филаделфия, визирайки биографичния филм. "Мелания е загадка за американците“, допълва тя.

55-годишната първа дама заявява, че за нея е чест да изпълнява публичните си задължения, като планиране на държавни вечери, организиране на ежегодното търкаляне на великденски яйца в градините на Белия дом или избиране на тема за коледната украса в президентството. Но намеква също така, че иска да остави следа и по други начини.

По думите на дългогодишния ѝ старши съветник Марк Бекман миналата година Мелания Тръмп е прекарвала значителни периоди от време извън Вашингтон, работейки по документалния филм и е била дълбоко ангажирана с всеки аспект от създаването му.

Благополучието и безопасността на децата остават сред основните приоритети на Мелания. Тя използва влиянието си, за да лобира пред Конгреса за приемането на закон, който криминализира публикуването на интимни изображения онлайн без съгласие. Президентът подписа закона и дори ѝ позволи и тя да го подпише.

Миналата година Мелания Тръмп написа писмо до руския президент Владимир Путин с молба за съдействие за събиране на деца със семействата им, разделени заради войната в Украйна. Тя помоли съпруга си лично да предаде писмото при срещата му с Путин в Аляска, а по-късно обяви, че осем деца са били върнати при близките си.

Първата дама има важна роля и в усилията на републиканската администрация в областта на изкуствения интелект и образованието. По време на коледния прием в Белия дом първата дама разкри, че работи по нова законодателна инициатива в тази насока.

Не е ясно колко пари може да спечели Мелания Тръмп и какви са плановете ѝ за евентуалните приходи от филма. "Доколкото ми е известно, тя е първата първа дама, на която е платена значителна сума за заснемането на документален филм за нея“, каза Катрин Джелисън, почетен професор по история в Университета на Охайо.

Обикновено президенти и първи дами се въздържат от външни бизнес начинания по време на мандата си, за да избегнат потенциални конфликти на интереси или етични въпроси. Но сега семейство Тръмп участват в множество бизнес начинания - от часовници, парфюми и Библии за него до бижута, коледни украшения и дигитални колекционерски предмети за нея.

Филмът е поредната връзка между фамилията и основателя на "Амазон" Джеф Безос, който работи за подобряване на някога напрегнатите си отношения с президента. Това е и първият проект на режисьора Брет Ратнър след обвиненията срещу него в сексуални посегателства още при възникването на движението #MeToo.

Снимките на филма за Мелания започнаха през декември 2024 г.

