Само един билет беше продаден за премиерата на филма за първата дама на САЩ във водещ лондонски клон на едно от най-големите кина в Обединеното кралство, пише The Guardian. Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на голямата верига киносалони Vue, посочи, че на Острова проджабите са "слаби".

Лентата, която е със заглавие „Мелания” , разказва за периода от 20 дни преди завръщането на Доналд Тръмп на власт през януари 2025 година, но през погледа на неговата съпруга. Премиерата на филма се състоя в Белия дом. Предстои лентата да бъде представена и в Центъра „Кенеди” във Вашингтон, който президентът преименува на Център „Тръмп-Кенеди“.

Прожектираха предпремиерно документалния филм за Мелания Тръмп в Белия дом

Все още е трудно да се прогнозира какъв ще бъде успехът на "Мелания" във Великобритания, но на този етап е известно, че тя ще бъде прожектирана само в 25 локации в страната. А това означава, че и средният брой гледания вероятно ще бъде много нисък.

В понеделник Доналд Тръмп публикува снимки от събитието в Белия дом в Instagram и Truth Social, като добави, че филмът е „ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ГЛЕДАНЕ“ и че билетите „се разпродават БЪРЗО!“.

Първата дама е изпълнителен продуцент на документалния филм. Тя също така оказва и редакционен контрол, както беше подчертано от старши съветника на президента Марк Бекман. „Тя участваше в продукцията, постпродукцията, цялата рекламна кампания, в трейлъра“, каза той пред One America News. „И когато казвам „участваше”, имам предвид, че тя не просто одобряваше. Тя създаде трейлъра, финала, тя избра музиката. Същото е и с рекламната кампания, която виждаме по целия свят сега в почти 30 страни”, допълва той.

Филмът „Мелания” е първият проект на Брет Ратнър, откакто той беше обявен в сексуален тормоз през 2017 година. Режисьорът на поредицата „Чак пик” отрече всички обвинения, като такива не бяха и повдигнати.

"Мелания" в американските кина

В същото време в САЩ плановете са „Мелания“ да бъде излъчен в поне 1400 кина в цялата страна, както и в над 27 държави, пише Forbes. Според съобщенията лентата е струвала на Amazon MGM Studios 40 милиона долара за закупуване на правата и още 35 милиона долара за маркетинг и разпространение.

Но на този етап прогнозите на компанията за пазарни проучвания National Research Group са, че печалбата през уикенда ще донесе 5 милиона долара. Според търговското издание Boxoffice Pro обаче се очаква те да бъдат между между 1 и 2 милиона долара.

Потребителски доклади в социалните медии показват слаби продажби на билети в големите градове в САЩ. Това се вижда и от публикация в Bluesky за прожекциите в AMC Boston Common, от която става ясно, че е продаден само един билет за петък - 30 януари. В Ню Йорк, за прожекцията в големия киносалон AMC Lincoln Square, са продадени само 45 билета от възможните 122 места. За друга прожекция в петък в киносалоните AMC на Таймс Скуеър са продадени 6 от 99 места. А кино Regal на Таймс Скуеър - 5 от 88.

