Съд в Москва арестува задочно Гари Каспаров по обвинение в оправдаване на тероризма, съобщи ТАСС. Той е признат за чуждестранен агент в Русия и включен в регистъра на терористите и екстремистите.

„Съдът избра превантивна мярка за Каспаров под формата на задочен арест за срок от два месеца от датата на ареста му в Русия или екстрадиция в Русия“, съобщи съдът.

Москва заплашва да повдигне обвинения срещу Гари Каспаров

Каспаров е обвинен за публично оправдаване на тероризъм с използване на информационни и телекомуникационни мрежи, включително интернет. Това обвинение предвижда ефективно наказание за срок от пет до седем години, с лишаване от право да заема определени длъжности за срок до пет години.

Министерството на правосъдието добави Каспаров към списъка на чуждестранните агенти през май 2022 г. Той живее извън Русия и е най-младият световен шампион по шахмат в историята, притежавал титлата 15 години. Носител е на най-високата награда в шаха „Шахматен Оскар“ рекордните 11 пъти (1982, 1983, 1985 – 1988, 1995, 1996, 1999, 2001, 2002). Считан е за най-силния световен шампион по шахмат за всички времена.

Редактор: Цветина Петкова