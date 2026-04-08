В Световния ден на здравето във ВМА извършиха чернодробна трансплантация, с която 34-годишен пациент получи шанс за нов живот и бъдеще.

Донор е 74-годишен пациент, изпаднал в мозъчна смърт в МБАЛ "Тота Венкова" - Габрово. Той е бил транспортиран до МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново с цел доказване на смъртта и последващо кондициониране, осъществени от регионалния координатор д-р Сибила Маринова и нейния екип. Впоследствие е бил докаран до София с медицински хеликоптер "Спартан" 073.

Донорската ситуация е реализирана съвместно от екипите на МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново и Военномедицинска академия – София.