♦ Днес следобед се очаква да приключат ремонтите по автомагистрала „Тракия" в участъка между 24-и и 33-и км., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Припомняме ви, че ремонтните дейности предизвикаха километрични задръствания, поради организация на движение в една лента и липсата на здрав алтернативен маршрут.

♦ А нов ремонт днес ще затрудни движението при 63-ия километър в посока София.

От 8 до 18 ч. ще бъде ограничено движението в активната и аварийната ленти, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Промяна в движението на „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ заради ремонти

♦ На магистрала „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София ще бъде организирано реверсивно движение. А всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. ще има две ленти за движение в посока варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел „Яна“ през горни и Долни Богров до столицата.



„Най-невралгичните точки остават двете магистрали "Тракия" и "Хемус". Добрата новина е, че днес се очаква ремонтите по "Тракия", които създадоха най-големи главоболия, да приключат. Осигурени са над 700 полицейски екипа”, посочи гл. инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция”, ГДНП.

От АПИ напомнят, че ремонтът е необходим, за да се гарантира безопасността на движението и отново призовават шофьорите да спазват правилата и ограничението на скоростта.

