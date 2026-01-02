Възможно е да получаваме съобщения по Viber или чрез SMS, или обаждане по телефон за промени в банковата сметка, при които ако потвърдим, има огромен риск да бъдем измамени. Промяна в банковата система не се извършва по такъв начин. Това каза доц. Златогор Минчев, експерт по киберсигурност, в ефира на „РеВизия” по NOVA NEWS.

Експертът посочи, че ако все пак сме подали информация, но се усетим, че сме жертва на измама, да се обадим в банката, за да бъдат нулирани транзакциите, ако сме направили такива.

Как да се предпазим от киребизмами, свързани с въвеждането на еврото

Минчев предупреди, че през тази година се очакват измами със зловреден крипритащ софтуер, който криптира базата с данни и ако не платим откуп с криптовалута в тъмната мрежа, няма да ги получим. Той препоръча да бъде архивирана информацията, да не се ползват мобилните устройства за корпоративна информация и данните да бъдат дублирани.

За цифровото евро експертът посочи, че то гарантира по-висока стабилност, по-ниски лихви, по-голяма гъвкавост, а оттам и по-добър климат за развитие на бизнеса.

Редактор: Цветина Петрова