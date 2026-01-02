Снимка: iStock
-
От днес се вдигат минималната работна заплата и линията на бедност
-
Как се промени тежкотоварният трафик на "Дунав мост 2" след влизането в Шенген
-
Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда
-
България ще влезе в новата година с удължителен бюджет
-
Валутният борд: Механизмът, който ни даде възможност да се борим за Шенген и еврозоната
-
Експерти: Платете битовите си сметки до Нова година
Златогор Минчев коментира и цифровата валута
Възможно е да получаваме съобщения по Viber или чрез SMS, или обаждане по телефон за промени в банковата сметка, при които ако потвърдим, има огромен риск да бъдем измамени. Промяна в банковата система не се извършва по такъв начин. Това каза доц. Златогор Минчев, експерт по киберсигурност, в ефира на „РеВизия” по NOVA NEWS.
Експертът посочи, че ако все пак сме подали информация, но се усетим, че сме жертва на измама, да се обадим в банката, за да бъдат нулирани транзакциите, ако сме направили такива.
Как да се предпазим от киребизмами, свързани с въвеждането на еврото
Минчев предупреди, че през тази година се очакват измами със зловреден крипритащ софтуер, който криптира базата с данни и ако не платим откуп с криптовалута в тъмната мрежа, няма да ги получим. Той препоръча да бъде архивирана информацията, да не се ползват мобилните устройства за корпоративна информация и данните да бъдат дублирани.
За цифровото евро експертът посочи, че то гарантира по-висока стабилност, по-ниски лихви, по-голяма гъвкавост, а оттам и по-добър климат за развитие на бизнеса.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни