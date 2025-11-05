България се завръща на конкурса „Евровизия“. Обществената телевизия потвърди участието ни след тригодишно отсъствие.



Юбилейното 70-то издание ще се проведе във Виена през май следващата година. Европейският съюз за радио и телевизия обаче все още не е решил дали Израел ще участва, а това доведе до разделение сред останалите държави.

От години Майкъл е не просто фен на конкурса, но и работи за българския независим сайт за „Евровизия”.



„Още от малък съм изключително голям меломан и ден от живота ми не минава без музика. Това е нещо, което усетих близо до себе си. И поради този факт и в момента, в който станах наясно, че и ние участваме през 2007 г., тогава се запалих по конкурса. Тогава съм бил на шест и имам блед спомен как виждам Елица и Стунджи на телевизора. Смятам, че това беше най-успешното ни участие до този момент”, разказа той.



През 2007 г. Елица и Стоян Янкулов-Стунджи представят страната ни с песента „Вода”. Тогава България се класира на рекордното 5-то място.



„При нас участието ни се получи успешно, защото всъщност ние показвахме това, което правим цял живот - част от нашата култура, част от нашия фолклор. Бяхме най-различни от всички и това доведе до добър резултат в челните места”, каза Стоян Янкулов-Стунджи.



А Стунджи е рекордьор по брой участия в „Евровизия”. Представя страната цели 3 пъти.



„Обединява различни култури, езици и различни стилове през музиката и всяка година напомня, че независимо от различията ни, споделяме една и съща емоция, когато чуем добра песен”, смята музикантът.



По време на предходното издание обаче публиката е разделена. В Швейцария, която беше домакин, имаше серия от протести срещу Израел заради бойните действия в Газа. Последваха и призиви за изключване на Тел Авив от конкурса. Въпреки това, Ювал Рафаел от Израел, която е и оцеляла от фестивала „Нова“ при атаките от 7 октомври, се класира на второ място благодарение на вота на публиката.



„Израел има определени успехи на бойното поле в Газа, но загуби изцяло симпатиите и съпричастността, които имаше към нея”, каза дипломатът Милен Керемедчиев.

Експертите не виждат политически аспект в решението на България да се завърне на сцената на „Евровизия”. Европейският съюз за радио и телевизия все още не е решил дали Израел ще бъде допусната до участие. Предстои гласуване сред членовете през декември.