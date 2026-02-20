Холивудската звезда Брад Пит пристигна на остров Хидра в четвъртък за снимките на новия си филм „Ездачите“ (The Riders).

Филмът е режисиран от носителя на „Оскар“ Едуард Бергер и е продуциран от A24 и Scott Free Productions на Ридли Скот. Бюджетът на проекта се оценява на близо 44 милиона евро. Очаква се снимачният процес на острова да продължи до средата на март 2026 г.

Пит влиза в ролята на Фред Скъли – австралиец, който издирва изчезналата си съпруга из цяла Европа заедно с малката им дъщеря. Снимките вече преминаха през Ирландия (Дъблин, Уиклоу) преди екипът да се премести в Гърция. След приключване на работата на острова, екипът на The Riders се очаква да се премести към континентална Гърция и Италия.

Кметът на Хидра, Йоргос Кукудакис, потвърди, че на острова са пристигнали стотици души екип. За нуждите на продукцията са наети крайбрежни магазини за складове, а местни жители ще участват като статисти в масовите сцени.

Посещението е знаково, тъй като именно на Хидра през 1957 г. е заснет първият холивудски филм в Гърция – „Момчето върху делфина“ със София Лорен.

Присъствието на Брад Пит на Хидра не е просто светска новина, а стратегически успех за Гърция. Според Greek City Times страната се утвърждава като глобален филмов център, а аудиовизуалният сектор вече генерира близо 1 милиард евро годишно.