Абсолютно нормално е да се получава разминаване между цените на едро и дребно, тъй като средната цена на едро включва и различно качество. Имаме наблюдения и върху пазара на дребно, където цените често са дори по-ниски. Това обясни в предаването ”Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов.

По думите му подобна тенденция се наблюдава и при основните хранителни стоки. Особено когато става въпрос за големи количества или промоционални кампании. „Много пъти промоционалните цени на захарта са под цената на едро. Същото се получава и при олиото, и при свинското месо. Това е съвсем нормална търговска практика. Но тя важи само за някои продукти”, подчерта Иванов.

Според председателят на УС на Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков това, което се вижда ежегодно, е, че цените от производителя до крайния потребител винаги се увеличават с между 100 и 200 процента. „Тенденцията, която наблюдаваме в сектора на плодовете и зеленчуците, е, че българското производство намалява. Ние се борим да спрем този тренд. Но всяка следваща година има постепенно поскъпване, защото и вносната продукция вече влиза на по-високи цени – заради скъпата работна ръка и климатичните промени”, заяви той.

И прогнозира, че очаква този тренд да се запази – с 20–30% годишно поскъпване. „Не очаквам поевтиняване, макар да има сезонни намаления или временни излишъци. Затова трябва да се направи всичко възможно българското производство да бъде стабилно и гарантирано. Земеделските производители трябва да усещат сигурност, за да има вътрешна конкуренция и достатъчно продукция”, допълни председателят на УС на Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“.

Той изтъкна, че отдавна няма устойчива стратегия за развитие на секторите и проблемите се решават „на парче”. „Имаме огромен проблем с напояването – без него не може. Само 2–3% от обработваемите площи в България се напояват. Имаме проблем и с работната ръка. Нямаме механизъм да запазим хората, защото заплащането на Запад е два или три пъти по-високо. Български работник взима 60–70 лева на ден, а в Европа – 100–120 евро. Това вдига себестойността на продукцията”, даде пример Цеков.

И изтъкна, че друг проблем е, че сме загубили пазарите си.

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища изтъкна, че на първо място трябва да се реши въпросът с документите – все още има хора, които продават без регистрация като земеделски производители, купуват стока от Гърция и я представят за българска.

„Това е масова практика”, потвърди и Цеков. „Осветляването е изключително важно. Това става с ясна документация. И това е работа на контролните органи – БАБХ, НАП, КЗП, в зависимост от случая. Но контролът в момента не е достатъчен. Трябва оптимизация, по-добра координация между институциите и повече реални проверки”, подчерта той.

И двамата бяха категорични, че в голяма част от случаите етикетът "българско" подвежда.

