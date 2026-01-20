След приемането на еврото много хора усещат необосновано повишени цени и некоректно превалутиране. Как гражданите могат да се защитят разясни председателят на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Според него подобни усещания често са субективни и не отразяват цялостната картина. „Задачата на потребителя е да сравнява и да избира най-доброто съотношение между цена и качество“, подчерта Николов. Той даде пример с намаления поток от клиенти в някои заведения. По думите му това показва, че пазарът реагира, когато цените бъдат повишени необосновано.

Николов обясни, че закръгляването на цени при преминаването към еврото е до голяма степен неизбежно. Той коментира как в практиката се наблюдават както увеличения, така и намаления. По думите му най-осезаем ефект има при услуги и продукти с кръгли суми, където промяната се усеща най-силно в месечния бюджет.

Експертът посочи, че най-ефективната защита на гражданите остава активното потребителско поведение. „Когато цената стане неприемлива, хората просто се пренасочват. Това е най-силният коректив на пазара“, каза той.

