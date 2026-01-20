-
„Нов път в преподаването“ открива млади и мотивирани учители
-
Оставиха в ареста задържаните за обира на инкасо автомобил в Ихтиман
-
Спортни новини (20.01.2026 - обедна)
-
Пенсионната реформа: Какво се променя във втория стълб?
-
Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана
-
След 30 години: Откриха новия граничен пункт, свързващ Родопите с Гърция
Според експерта най-ефективната защита на гражданите остава активното потребителско поведение
След приемането на еврото много хора усещат необосновано повишени цени и некоректно превалутиране. Как гражданите могат да се защитят разясни председателят на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.
Според него подобни усещания често са субективни и не отразяват цялостната картина. „Задачата на потребителя е да сравнява и да избира най-доброто съотношение между цена и качество“, подчерта Николов. Той даде пример с намаления поток от клиенти в някои заведения. По думите му това показва, че пазарът реагира, когато цените бъдат повишени необосновано.
Николов обясни, че закръгляването на цени при преминаването към еврото е до голяма степен неизбежно. Той коментира как в практиката се наблюдават както увеличения, така и намаления. По думите му най-осезаем ефект има при услуги и продукти с кръгли суми, където промяната се усеща най-силно в месечния бюджет.
Богомил Николов за закона "Антиспекула": Не съм оптимист, че може да помогне
Експертът посочи, че най-ефективната защита на гражданите остава активното потребителско поведение. „Когато цената стане неприемлива, хората просто се пренасочват. Това е най-силният коректив на пазара“, каза той.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни