В сряда депутатите приеха на първо четене закона "Антиспекула", целящ контрол на цените на основни стоки и услуги. Сред тях - стоки от първа необходимост, лекарства без рецепта, горива, банкови такси и мобилни услуги. Ще има ли ефект от тези мерки? Темата коментира председателят на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов в ефира на NOVA NEWS. Той посочи, че изобщо не е оптимист, че този закон може да помогне с нещо. По думите му ако искаме да помогнем на потребителите и на цените, трябва да гоним картелите, олигополите и монополите.

"Странното е, че го наричат антиспекула, защото спекула се поражда, когато имате правила, които да се нарушават. В свободния пазар понятието спекула звучи странно, защото търговците ценообразуват свободно", каза експертът.

На първо четене: Депутатите приеха закона „Антиспекула“

Той коментира, че цялата тази идея за създаване на фиксирани справедливи цени е отказ от пазарна икономика. Според него или ще стане като закона с тютюнопушенето в България - забранено е навсякъде да се пуши и навсякъде се пуши, или ще се стигне дотам, че ще стане бъркотия на пазара.

"Ако искате да пазите пазара и благосъстоянието, просто трябва да гоните кусурите му. Пазарът си има своите несъвършенства, но понеже това е трудно - никой не иска трудната работа, всеки опитва по по-лесния начин - фиксираме надценките и готово. Само че това ще доведе до редици изкривявания, дефицити, но по-лошото е, че броят на търговците ще намалее. Това е един от дефектите, който сме коментирали още преди време, когато се появи първата подобна идея. Ако имате на пазара конкуренти – да речем единият е голяма търговска верига, а другият е малък търговски магазин и вие им сложите еднаква надценка – гарантирано малкият затваря. С тези експерименти, които искаме да правим сега за шест месеца, може да се окаже, че сме си загубили половината от малките търговци, просто защото това нещо изобщо не е премислено", каза Николов.

Без конкуренция и контрол: Защо законът "Антиспекула" може да не проработи

Експертът коментира още, че сигналите, които получава Асоциация "Активни потребители", са най-вече свързани с еврото. По думите му обаче настава успокояване. "През първите дни беше нормално да има неуредици. Вероятно ще има и през следващите два-три месеца, докато свикнем окончателно, но те намаляват и като цяло е по-спокойно, отколкото очаквахме", допълни Николов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова