Със 167 гласа „за“, 22 „против“ и 2 „въздържал се“ на първо четене беше приет Законопроектът за контрол на цените на основни стоки и услуги, предложен от "БСП-Обединена левица".

"От няколко месеца наблюдаваме драстично поскъпване не само на стоките, но и на услугите. Несъмнено има проблем с изкуствено завишаване на цените и липсата на ефективен превантивен контрол. Доходите на хората не се увеличават съразмерно с тези разходи. Ако този процес не бъде овладян своевременно, той ще доведе до още по-дълбоко обедняване, особено сред възрастните хора, семействата с деца и домакинствата с ниски доходи, както и до сериозно социално напрежение", заяви при представянето на текстовете от името на вносителя народният представител от ПГ на "БСП-Обединена левица" Нина Димитрова.

Тя допълни, че законопроектът "Антиспекула" въвежда именно такива предпазни механизми, "които позволяват на държавата да предотврати спекулативното нарастване на цените на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, вместо да констатира последиците постфактум", посочват от пресцентъра на БСП.

Какво представлява законът „Антиспекула”

Димитрова обясни, че в момента контролни органи като КЗП, КЗК, НАП и КРС разполагат основно с правомощия за последващ контрол, а в закона „Антиспекула“ са предвидени конкретни законови правомощия за:

►извършване на проверки;

►прилагане на ценови мерки;

►налагане на ефективни санкции;

►публичност на нарушителите.

„По този начин се преминава от пасивен към активен контрол“, категорична бе тя. Димитрова обясни, че законопроектът обхваща основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, горива, банкови такси и комисиони, мобилни и електронни съобщителни услуги, лекарствени продукти, включително продаваните без лекарско предписание.

„С решение на Министерския съвет могат да бъдат включвани и други стоки и услуги при наличие на риск от спекула“, каза още социалистът. По думите ѝ мерките са временни и се прилагат за периода на повишен риск от спекула.

Смяна на валутата: Държавата влиза във война със спекулата

Димитрова коментира, че законопроектът предвижда още определяне на максимални цени, на пределни търговски надценки, връщане на цените към предходни нива, забрана за увеличаване на съществуващи такси и за въвеждане на нови такси и комисиони. „Чрез този закон се разширяват правомощията на Министерския съвет да определя с решение на всеки три месеца, въз основа на анализите на отговорните институции и данните на Координационния център кои стоки и услуги са основни; за кои от тях да бъдат въведени максимални цени или пределни надценки като изготвя и обявява списък“, подчерта народният представител.

Предвижда се и въвеждането на пределни надценки по цялата верига на доставки – за производители, преработватели и търговци на едро. Надценката в търговските обекти е до 10% и се прилага само за търговци с годишен оборот над 20 милиона лева, което гарантира защита на малкия бизнес. Въвежда се и изискване за специално и ясно обозначаване на стоките и услугите с контролирани цени в търговските обекти.

Димитрова подчерта, че този законопроект е изготвен заедно с гражданските организации на база подробен анализ и сериозно законодателно проучване. „Това е закон, който съчетава правна неотложност, социална отговорност и икономическа необходимост – закон в интерес на хората, техния бюджет и техния ежедневен живот“, каза още тя.

Редактор: Станимира Шикова