Два обекта от България бяха отличени със Знака за европейско наследство за 2025 г., съобщи Европейската комисия. Това са праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" и българския обект край Кайнарджа от проекта „Места на мира“.

Общо 13 нови обекта от различни държави получават престижното отличие тази година като признание за тяхната ключова роля в историята и културното развитие на Европа. Проектът „Места на мира“ обединява исторически локации в България, Португалия, Испания, Франция, Унгария, Словакия и Хърватия, където между XIII и XIX век са подписвани важни мирни договори.

Знакът за европейско наследство е част от програмата "Творческа Европа" и отличава обекти със значителен принос към историята, културата и ценностите на Европейския съюз. До момента общо 67 обекта са получили това признание, като тазгодишното издание отчита най-голям брой отличени обекти от 2014 г. насам.

Наградените са избрани от комисия от независими експерти измежду 21 предварително одобрени кандидатури. Официалната церемония по връчването на отличията ще се проведе на 22 април 2026 г. в Брюксел в присъствието на европейския комисар Глен Микалеф.

