Розовата долина край Казанлък прави стъпка към включване в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Инициативата е на Министерството на земеделието и храните и Браншовата национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, в партньорство с Община Казанлък. Целта е да бъде защитен и популяризиран уникалният природен и културен ресурс на региона, свързан с отглеждането на маслодайна роза и производството на розово масло.

Според експерти Розовата долина е без аналог в световен мащаб заради специфичните си климатични условия. Проф. Недко Недков подчертава, че именно съчетанието от обилни валежи през зимно-пролетния период, мека зима и големи температурни амплитуди между деня и нощта през лятото създава предпоставки за натрупване на висококачествено розово масло. По думите му, тези условия не се срещат никъде другаде по света, а френските парфюмеристи отдавна определят българското розово масло като най-доброто в света.

Това мнение се споделя и от производителите. Стефан Иванов, дългогодишен розопроизводител с насаждения в различни райони на страната, посочва, че именно в района на Казанлък се получава най-качественото розово масло. Данните от изследванията на Института по розата и други лаборатории потвърждават, че продукцията от този регион се отличава с най-високи показатели.

Подкрепа за инициативата заявява и държавата. От Министерството на туризма посочват, че могат да съдействат с експертен потенциал и разпространение на информация за кандидатурата. По думите на Амелия Гешева, розата и Розовата долина са важна част от българския културен и туристически продукт, а нематериалното културно наследство – от фолклора и традициите до местните фестивали и производства – е сред основните приоритети на министерството.

