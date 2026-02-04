На извънредно заседание във вторник Общинският съвет в Русе взе решение, според което държавата ще плати 10 милиона евро на частен инвеститор, за да може общината да стане собственик на големия буферен паркинг по пътя за "Дунав мост". Общината обаче е собственик на терена, който беше даден за изграждане на паркинг в годините, когато тировете изчакваха да преминат моста, като задръстваха всички пътища в града.

През 2022 година паркингът беше построен като на него има и няколко обслужващи сгради. Инвеститорът беше задължен да плаща наем за 30 години. След като страната ни стана член на Шенген и вече няма чакащи камиони, паркингът стои празен и фирмата, която го стопанисва, е склонна да се откаже от договора, ако ѝ бъдат върнати направените инвестиции.

Общинският съветник от ПП-ДБ в Русе Деян Герасимов е един от противниците на сделката, която по думите му няма никаква причина да се случва точно сега.

„Мисля, че създадохме много порочен прецедент в българската политическа история. Общински съвет, кмет и държавни институции са поставени на колене и да им бъде поставен ултиматум от частен оператор – да се откажат доброволно от бъдещи вземания. Става въпрос за 7,5 милиона евро за оставащите 27 години от договора. За да откупят с държавни пари бизнеса на частен оператор, който има претенции, че има пропуснати ползи”, заяви той в „Здравей, България”.

И допълни, че няма никаква „хипотеза да се търси някаква форма на придобиване или разваляне на договора”.

Общинският съветник от БСП в Русе Иван Иванов е един от тези, които са подкрепили сделката. „До преди няколко години имахме сериозен проблем. Бяхме задръстен град. Това не е наш, а републикански проблем. Занимавахме многократно държавата, която предложи да отпусне 3 милиона лева за паркинг за 70 тира. Това беше полезен подход за града, който реши проблема”, обясни той.

По думите му единственият проблем на сключения договор е бил, че Русе се е лишило от един „хубав терен” за 30 години. „Сега ни се предложи да си го възстановим – заедно с инвестицията върху него, без да вадим нито евро от бюджета на общината”, подчерта съветникът от БСП.

И допълни: „Винаги кмета на общината дава предложенията, след като много добре ги проучи. И след като държавата заявява готовност да ги финансира – ние не можем да не подкрепим това”.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов заяви, че още по време на правителството на Димитър Главчев преди две години е дал три становища във връзка с влизането на България в Шенген.

„Имаше 6-месечен пробен период, в който всички институции, които бяха на границата между България и Румъния - трябваше да се изнесат от граничния път. Моето предложение беше – да се вземе този обществен паркинг, за да се настанят НАП, ТОЛ системите и „Митниците”, защото по пътя Русе –Бяла няма достатъчно отбивки, на които да се правят проверките на анализ на риска. Становището на Областната управа беше съгласувано с всички тези институции и беше изпратено до Министерския съвет, Министерство на финансите. МРРБ, АПИ и други институции, за да бъде намерено място, на което да бъдат дислоцирани”, посочи той.

Драганов обясни, че Общинският съвет трябва да вземе решение – като собственик на този терен, да го придобие. „Надявам се на днешното заседание на МС или на следващото – да бъде взето решение да се включи тази точка за разглеждан и държавата да направи един жест към Русе”, подчерта областният управител.

