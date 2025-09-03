Израелската служба за вътрешна сигурност „Шин Бет” съобщи днес, че е предотвратила атентат, планиран от „Хамас”, срещу министъра на вътрешната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир, предаде „Франс прес”.

Според разпространеното изявление, през последните седмици е била задържана клетка на „Хамас”, действаща в района на Хеброн, намираща се на окупирания Западен бряг. Тя е заподозряна, че е получавала указания от членове на движението, намиращи се в Турция, и е подготвяла атентат срещу министъра.

Разследването е установило, че задържаните са закупили няколко дрона, на които са възнамерявали да монтират експлозиви. По данни на службата дроновете са били конфискувани при арестите.

Итамар Бен-Гвир е лидер на крайнодясната партия "Оцма йехудит" ("Еврейска сила") и живее в еврейското селище Кирят Арба, близо до Хеброн. Той е известен с провокативните си изяви и се смята за най-радикалния министър в коалиционното правителство на Нетаняху.

Опити за покушение срещу Бен-Гвир вече са били разкривани. През февруари 2023 г. палестинец, планирал да го убие, бе арестуван, а през юли същата година друг мъж беше обвинен в заговор за убийството му.

Бенямин Нетаняху също е бил мишена. През октомври 2024 г. дрон на подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула” се разби в прозорец в къщата му в град Цезария. Израелският министър-председател остана невредим.

Редактор: Петър Иванов