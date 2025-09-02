Израел извършва геноцид в Газа. Това е заключението на най-голямото сдружение на експерти, които го изследват. Според конвенциите на ООН трябва да са налице определени фактори, за да се обявят действията на дадена страна за геноцид.

В свое становище Международна асоциация на учените по геноцида обяви, че тези обстоятелства са налични в действията на Израел. Страната отхвърли доклада и го нарече "срам за юридическата професия".

Експертите посочват, че 50 хиляди убити или ранени деца в Газа се отразява на способността на жителите ѝ да се възпроизвеждат като група. Също така подкрепата и планирането от лидерите на Израел на принудително изселване е сред основните показатели за геноцид.

Защо краят на войната в Газа не е близо

„Като експерт по международно право, мога категорично да кажа, че няма оправдание за извършването на военни престъпления, престъпления срещу човечеството или геноцид. Дори по време на самозащита. Сега, почти две години след атаката от 8-ми октомври, това оправдание наистина е невалидно. Самозащитата трябва да се осъществява по пропорционален начин. Също така трябва да се докаже, че е нещо, извършено от военна необходимост. Нито едно от тези неща не се демонстрират от действията на Израел в Газа”, посочи Мелани О'Брайън, председател на Международната асоциация на учените по геноцида.

Редактор: Цветина Петрова