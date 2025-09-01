Израел е на прага на нова голяма офанзива, този път в обзетия от глад град Газа. Международната общност, заедно с почти всички палестинци и много израелци, отдавна настояват войната да приключи, а прекратяването на огъня изглеждаше възможно още миналия месец. И така: защо конфликтът може да стане още по-кървав, близо две години след нападението на „Хамас” на 7 октомври?

Критиците на израелския премиер Бенямин Нетаняху го обвиняват в удължаване на войната по политически причини. Нетаняху пък обвинява „Хамас” - групировката, която все още държи около 20 живи заложници. Той казва, че критиките към поведението на Израел само правят войнствената групировка по-непреклонна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че иска войната да приключи и заложниците да се върнат у дома. Но неговият пратеник - Стив Уиткоф, се оттегли от преговорите за прекратяване на огъня миналия месец, обвинявайки „Хамас”, пише АП.

Оттам миналата седмица заявиха, че са приели предложение за прекратяване на огъня, което медиаторите описаха като почти идентично с това, одобрено от Израел. САЩ и Израел все още не са отговорили публично.

Ето защо войната продължава без да се вижда краят ѝ:

► Нетаняху няма да отстъпи

Израелците се вдигнаха на масови протести, призоваващи за прекратяване на огъня, което да върне заложниците. Те казват, че войната продължава, защото Нетаняху се опитва да остане на власт.

Управляващата коалиция в Израел зависи от крайнодесни партии, които искат да продължат войната, докато „Хамас” не бъде унищожен, да улеснят масовото преместване на палестинци в други страни и да възстановят еврейските селища, които Израел разруши през 2005 г.

Те заплашиха да спрат подкрепата си, ако Нетаняху прекрати войната преди да постигне пълна победа. Опозиционните партии казват, че ще се намесят и ще запазят правителството му, ако той постигне споразумение за заложниците.

Загубата на поста би направила израелския лидер много по-уязвим към дългогодишни обвинения в корупция и публични разследвания на провалите около атаката от 7 октомври 2023 г. Нетаняху отрича подобни мотиви. Той казва, че войната трябва да продължи, докато всички заложници бъдат върнати и „Хамас” бъде победен, и че всяко споразумение, което оставя войнствената групировка непокътната и въоръжена, би ѝ позволило в крайна сметка да се възстанови и да извърши друга голяма атака, анализира АП.

► „Хамас” няма да се предаде

Нетаняху казва, че войната може да приключи още утре, ако „Хамас” освободи заложниците и сложи оръжие. Но той също така заяви, че Израел ще поддържа безсрочен контрол върху сигурността над Газа и ще улесни това, което определя като „доброволна емиграция” на голяма част от населението на Газа. Палестинци и много други казват, че това би се равнявало на принудително експулсиране, а и е неприемливо за „Хамас”.

Войнстващата групировка заяви, че е готова да освободи останалите заложници в замяна на палестински затворници, трайно прекратяване на огъня и израелско оттегляне. Тя също така заяви, че ще предаде властта на други палестинци. Но изключи възможността да сложи оръжие или да отиде в изгнание.

Дори ако „Хамас” се съгласи да се разоръжи, това би било трудно да се провери. Други въоръжени групировки скоро биха могли да заменят „Хамас” в авангарда на това, което много палестинци - дори нейни противници, виждат като легитимна въоръжена съпротива срещу военната окупация, съобщава АП.

Това се случи, когато Организацията за освобождение на Палестина, водещата военизирана групировка по онова време, се съгласи да отиде в изгнание в Тунис след нахлуването на Израел в Ливан през 1982 г. „Хамас” се появи на сцената в Газа пет години по-късно.

От гледна точка на групировката, отказът от оръжие би оставил палестинците беззащитни пред лицето на продължаващото военно управление на Израел и разширяването на селища върху земи, които те искат за бъдеща държава. В техните очи това почти би обрекло на провал този национален стремеж.

► Няма признаци, че Тръмп оказва натиск върху Израел

През юни Тръмп сключи прекратяване на огъня между Израел и Иран, след като нареди на Нетаняху по телефона и чрез публикация в социалните медии, да спре вълната от въздушни удари. Зашеметяващата намеса в продължаваща израелска военна операция беше мощна демонстрация на влиянието на САЩ над близкия им съюзник. Тръмп поиска „Хамас” да освободи заложниците без да оказва публичен натиск върху Израел да спре или дори да ограничи операциите си, както предишният държавен глава на САЩ Джо Байдън се опита да направи с ограничен успех, обяснява АП.

Освен че предоставиха оръжия на стойност милиарди долари на Израел, САЩ го защитиха от призивите на ООН за прекратяване на огъня, санкционираха международни съдии, преследващи израелски служители, потушаваха протести в университети и дори заплашиха Канада с по-високи тарифи заради позицията ѝ по отношение на конфликта в Близкия изток.

Всяко оттегляне на подкрепата на САЩ би алармирало израелците и може да принуди Нетаняху да направи отстъпки, водещи до прекратяване на огъня, но няма признаци за това. И не е ясно какъв допълнителен натиск би могъл да бъде оказан върху „Хамас” в Газа, след като почти всички негови висши лидери и хиляди бойци бяха убити.

Тръмп заяви пред репортери, че може да има „окончателен край“ в Газа през следващите две до три седмици, без да дава подробности. „Мисля, че се справяме много добре. Но това трябва да се случи, наистина трябва да се случи“, каза той.

