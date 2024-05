Компанията "Клаймуъркс" (Climeworks) официално откри днес най-големия в света завод за улавяне на въглероден диоксид във въздуха. Заводът, наречен емблематично "Мамут" (Mammoth), е с близо десет пъти по-голям капацитет от този на досегашното най-голямо съоръжение.

Заради задълбочаващите се промени на климата и недостатъчните усилия за намаляването на парниковите емисии много учени твърдят, че милиони тонове въглероден диоксид трябва да бъдат отстранявани ежегодно от атмосферата, за да бъдат постигнати климатичните цели. При улавяне на въглеродния диоксид в атмосферата той обикновено след това бива складиран под земята.

Заводът "Мамут", който има капацитет да улавя 36 000 метрични тона въглероден диоксид годишно, ще бъде напълно завършен до края на годината.

Climeworks has opened the world’s largest operational direct air capture (DAC) plant to suck carbon dioxide out of the atmosphere, with its Mammoth plant in Iceland almost ten times larger than the current record holder. https://t.co/2jr4omhpF0 https://t.co/2jr4omhpF0