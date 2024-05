Черепи на северни елени и пера от ара са част от акцентите на „Истории на коренните народи“ – новата изложба в норвежкия музей на изкуствата „Kode Bergen”, съобщи Би Би Си.

Кураторите представляват седем местни региона в Южна Америка, Северна Америка, Океания и скандинавския регион. Те избраха да покажат около 280 творби, разкриващи как културите от целия свят оценяват костите и оперението на животните като равностойни на художествени произведения. Изложбата събира широка гама от произведения - както исторически, така и съвременни. От над 170 художници и артисти - маслени картини и акварели, фотографии, керамика, дърворезби, текстил и концептуални инсталации. Заедно те илюстрират антология от „пренебрегвани истории“, казва Петер Снаре, директор на „Kode Bergen”.

