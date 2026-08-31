Нови експертни заключения бяха представени по делото срещу Никола Бургазлиев за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. В центъра на съдебното заседание бяха резултатите от изследванията за употреба на наркотични вещества и надеждността на различните проби, взети от обвиняемия след катастрофата.

Вещите лица поставиха под въпрос единствено точността на първоначалния дръг тест, направен непосредствено след инцидента. Според тях не може да се установи дали колекторният тампон е съдържал достатъчно ДНК материал от Бургазлиев, за да бъде резултатът от тази проверка определен като надежден.

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Различни обаче са заключенията за лабораторно изследваните кръв и урина. Експертите потвърдиха, че в пробите е установен тетрахидроканабинол (THC) – активната съставка на марихуаната.

Пред съда беше обсъден и начинът, по който биологичният материал е бил съхраняван. Вакуумните епруветки са били поставени в найлонов плик и обозначени като веществено доказателство. Според вещите лица документацията е изрядна и няма основания за съмнение, че изследваните кръв и урина принадлежат на Бургазлиев.

Експертите посочиха още, че резултатите насочват към инцидентна, а не към системна употреба на марихуана. Според тях наркотичното вещество вероятно е било прието между 36 и 48 часа преди катастрофата. Съдът прие представените експертни заключения.

Преди началото на заседанието майката на Никола Бургазлиев поиска отвод на съдебния състав. Като мотив тя посочи отказа да бъде уважено искане на защитата за събиране на допълнителни доказателства. Съдът не прие искането за отвод.

Катастрофата в Слънчев бряг: Обвиненият опитал да наеме друго АТВ, но му било отказано заради неадекватно състояние

Делото е свързано с тежката катастрофа с АТВ в курорта Слънчев бряг, за която обвиняем е Никола Бургазлиев. След инцидента разследването се съсредоточи както върху обстоятелствата, довели до сблъсъка, така и върху въпроса дали младежът е употребил наркотични вещества преди него.

При инцидента загина 35-годишната Христина. Тя беше тежко ранена при катастрофата и около месец по-късно почина в болница. Тежко пострадал е и 4-годишният ѝ син Мартин, който изпадна в кома. Детето оцеля, но продължава да се възстановява от тежките увреждания.

Редактор: Цветина Петкова