Не по-малко от 33% от всички директорски позиции да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Това предвиждат промени в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите обсъдиха на първо четене.

Измененията целят въвеждането на европейска директива за по-балансирано представителство на жените и мъжете в управлението. Предложението предизвика остър спор в пленарната зала.

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От „Прогресивна България“ Милена Недева призова депутатите да прочетат внимателно текстовете. „Никой не е казал, че задължително при процедура ще се избират жени. Ако има само от единия пол, когато не могат да бъдат изпълнени условия, няма да има санкция, но при равни други условия ще се избира по-слабо представеният пол“, заяви тя.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов се обяви против предложението и го определи като противоречащо на Конституцията. „В Конституцията, чл. 6, всички хора са равни по достойнство и права, равни пред закона и не се допускат никакви ограничения и привилегии на раса, народност, пол. Повтарям – пол, казвам за трети път – пол. Не може да има привилегии на база на пол, етнос, религия“, заяви Костадинов.

По думите му текстовете ще доведат до различно третиране на кандидатите при равни условия. „От ПБ казаха – когато кандидатстват мъж и жена, ние ще дадем на жената. Нарушение на Конституцията“, каза още лидерът на „Възраждане“.

Предстои промените да бъдат разгледани и при следващите етапи на законодателната процедура.