Двама души пострадаха при катастрофа на разклона за хасковското село Книжовник.

Сблъсъкът е между два леки автомобила, шофиран от мъж в посока Хасково и идващия отсреща, управляван от жена. Водачката е идвала откъм областния град и е тръгнала да прави ляв завой към селото.

Верижна катастрофа в центъра на София (СНИМКИ)

В този момент е отнела предимство и е последвал сблъсък. От удара са пострадали двамата водачи. Те са откарани в хасковската болница. На мястото на катастрофата пътни полицаи изясняват случая. Движението в района беше временно затруднено.

Редактор: Цветина Петкова