34-годишният Лъчезар Любенов е изправен пред най-тежката битка – тази за собствения си живот. След като през март е диагностициран с прогресиращо онкологично заболяване, лекарите са категорични: шансът му за бъдеще преминава през спешна операция и лечение в чужбина. Сумата за интервенцията обаче е непосилна за него и неговите близки, които отправят отчаян апел за подкрепа.

Ето какво сподели Лъчезар пред фондацията "Павел Андреев" за своята борба и надеждата да продължи напред:

„Казвам се Лъчезар Любенов, на 34 години съм и днес водя най-тежката битка в живота си. През месец март тази година бях диагностициран с онкологично заболяване – хондросаркома на дясната бедрена кост. След направените изследвания и биопсия диагнозата беше потвърдена като злокачествен тумор, който прогресира.

Всичко започна с болка, която с времето ставаше все по-силна. Появи се подутина, която растеше, а днес вече говорим за образувание с големи размери, което ограничава движенията ми и променя живота ми всеки ден.

Лекарите са категорични – необходимо е спешно и сериозно лечение, което не може да бъде проведено тук по най-добрия възможен начин. Единственият ми реален шанс е операция и последващо лечение в чужбина. Това е шансът ми да запазя живота си.

За съжаление, сумата, необходима за лечението, е непосилна за мен и моето семейство. Изправени сме пред нещо, което не можем да понесем сами, колкото и да се борим. Затова се обръщам към вас. Моля ви, помогнете ми! Искам да живея. Искам да имам бъдеще. Искам да имам шанс да се преборя. Всяко дарение е шанс за лечение. Всяко споделяне може да достигне до човек, който ще подаде ръка. Благодаря от сърце на всеки, който ще застане до мен в тази битка!”

Ако искате да помогнете на Лъчезар в неговата тежка борба, може да дарите средства по следните начини:

Линк към дарителската кампания на Павел Андреев: https://pavelandreev.org/bg/campaign/molya-vi-pomognete-mi-da-se-preborya-s-raka

ПО БАНКОВ ПЪТ:

Банка: Allianz Bank

Титуляр: Лъчезар Любенов

IBAN: BG34BUIN95611000746472

Редактор: Мария Барабашка