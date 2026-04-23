Фискалният съвет предупреждава, че 2026 г. се характеризира със значителна несигурност, произтичаща от нестабилната геополитическа и вътрешнополитическа среда на международно, регионално и национално ниво. В този контекст институцията представя три алтернативни сценария за развитието на икономиката - реалистичен, песимистичен и силно песимистичен.

Базовият, или реалистичен сценарий, е с най-висока вероятност - около 60%, докато на останалите два сценария се приписва вероятност от по 20% всеки.

Реалистичен сценарий: Временен енергиен шок и постепенно възстановяване

В основата на реалистичната прогноза стои допускането за рязко повишение на цените на енергийните ресурси в резултат на военен конфликт в Персийския залив. Това води до влошаване на външната икономическа среда и забавяне на растежа, обусловено от т.нар. шок в предлагането - икономическо явление, при което внезапна промяна в предлагането на ключови стоки води едновременно до по-високи цени и спад в производството, с риск от стагфлация.

Според базовия сценарий конфликтът в Близкия изток ще бъде относително кратък - до средата на 2026 г. След това се очаква постепенно нормализиране на енергийните пазари и възстановяване на икономическата активност.

Песимистичен сценарий: Удължени смущения в търговията

При по-неблагоприятно развитие на ситуацията се предвижда продължаване на смущенията в международната търговия и доставките на енергийни суровини и след второто тримесечие на 2026 г. В този вариант напрежението в глобалните вериги за доставки се запазва до третото тримесечие, след което се очаква относително бързо възстановяване.

Силно песимистичен сценарий: Дълбока и продължителна криза

Най-негативният сценарий предвижда тежък и продължителен шок в енергийните доставки, включително сериозни прекъсвания на потоците през Ормузкия проток. Допълнително се очакват и физически щети върху енергийната инфраструктура в страните от Близкия изток вследствие на военни действия.

Това би довело до значително забавено възстановяване на доставките, което според прогнозата може да започне едва в началото на 2027 г.

В същото време международните финансови пазари ще останат под продължително напрежение, а икономиките на основните търговски партньори могат да навлязат в задълбочена стагнация, съпроводена от фискални затруднения и свиване на инвестициите. Допълнително негативен ефект се очаква и върху изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, при които са възможни само минимални разплащания.

Редактор: Цветина Петкова