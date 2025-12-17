Депутатите приеха удължителния бюджет. В почивката между първото и второто четене се разрази спор между отделни парламентарни групи. Той започна заради предложението на ПП-ДБ за еднократна индексация на бюджетните заплати според натрупаната за тази година инфлация. В крайна сметка то също беше одобрено със 186 гласа "за" и 3 "против". В гласуването участваха депутати от всички партии и коалиции в НС, с изключение на "БСП - Обединена левица".

Бюджетната процедура отново скара народните представители

Лидерът на “Продължаваме Промяната” Асен Василев напомни, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания. “Предлагаме за всички, които не са на МРЗ, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация, това е напълно във възможностите на бюджета, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да бъдат покрити тези разходи”, каза Василев. Той напомни, че предстои да се видят данните на Националния статистически институт за инфлацията за 2025 г., но към днешна дата тя е около 5%.

“Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с проблем от предишните бюджети, които имаха 20 милиарда заеми и огромни дефицити, които вкарваха България в румънски и гръцки сценарии, тук ги няма заемите и неконтролирания дефицит, а има компенсиране на доходите с инфлацията, за да може изборите да бъдат проведени в спокойна обстановка”, каза депутатът от “Да, България” Мартин Димитров.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова съобщи на брифинг, че ГЕРБ-СДС ще подкрепи предложението, но изясни рисковете, произтичащи от него.

„БСП-Обединена левица“ при президента: Предложихме ново разглеждане на редовния бюджет

"Асен Василев е предложил еднократно да се индексират възнагражденията с годишния размер на натрупаната към 31 декември инфлация. Този човек, който де факто съсипа публичните финанси и доведе до колапс системата, източи всички буфери, докато беше министър, сега, типично в свой стил се опитва, нарушавайки Закона за публичните финанси, да прави предложения за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон. Това противоречи на всяка здрава финансова логика. Той осъзна какво е направил през последните дни и се уплаши от социалното недоволство, което по всяка вероятност ще се случи. Василев лиши българските граждани от ръст на заплатите им с 10% - политика, заложена в проектобюджета. Уплаши се и от майките, които няма да получат увеличение за втората година от майчинството си, а също и от хората в неравностойно положение. Страхът от социално напрежение от най-засегнатата категория лица го кара да направи подобно предложение", коментира Петкова.

Тя изрази надежда Приходните агенции да продължат добрата си работа, така че да може да се осигурят възнагражденията, предмет на еднократните индексации.

Председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов обясни, че се иска увеличение на разходите, без да има приходи. "Удължителният бюджет означава, че се работи с това, което се изкарва. Това със сигурност ще докара проблеми. Асен Василев да изпие горчивата си чаша до дъно. Ще подкрепим незаконното му предложение, ще вкараме държавата в разходи, които няма откъде да покрие. Когато стане дума за тази тема през януари, отидете при Василев. Изпаднал е в див популизъм и предизборна кампания. Той да си носи отговорността", допълни Йорданов.

От своя страна председателят на Комисията по социална политика Деница Сачева каза, че бюджетът е бил балансиран, но сега не може да не се подкрепи предложение, с което да се увеличат възнагражденията, въпреки рисковете. "Асен Василев разиграва спектакли, но призовавам да помислим какво се случва с хората, с които си играем. Той е абсолютен шарлатанин, няма място в българската политика, не трябва да се докосва до финанси. Имахме споразумение да няма предложения между четенията на бюджета. А индексациите са популистка идея, която е незаконна. Асен Василев прави саботажи", смята Сачева.