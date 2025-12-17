Напрежение между депутатите в НС. Тази сутрин беше гласувано да започнат работа с разглеждане на редовните бюджети на НЗОК и ДОО. Очакваше се като първа точка в работата на НС да се гледа удължителният закон за бюджета от тази година, с който държавата ни да влезе в 2026-а.

Той премина през комисии във вторник, след като преди това Министерският съвет го одобри и внесе в деловодството на парламента. На консултациите при президента от „БСП-Обединена левица“ съобщиха, че предложението за разглеждане на редовния бюджет е било тяхно.

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в Народното събрание (ВИДЕО)

Впоследствие обаче беше решено да не се разглежда редовният бюджет, а да се премине директно към закона за удължителния.

„Призоваваме всички хора на протест в четвъртък от 18:00 ч., защото вкараха редовния бюджет в пленарна зала. Трябва да бъде блокирано това безобразие финално. Да не позволим да откраднат 20 млрд. дългове, заложени във втория вариант на план-сметката”, заяви в кулоарите на парламента Асен Василев.

„Той е крадлив и става дума за милиарди, които да бъдат харчени за купуване на гласове”, коментира Ивайло Мирчев. „Уредникът на музея на социалистическите бюджети е подчинил ГЕРБ. Бюджетът, който беше повод да се взриви страната, ще бъде приет. Хората не са съгласни с кражбата на милиарди. Днес на Председателски съвет поискахме Пеевски да бъде изкаран от кабинета си. Коалицията продължава да работи, тя запазва крадливия бюджет”, каза Мирчев.

Две комисии в НС приеха удължителния закон за бюджета

„Абсурдна ситуация, която изненада и ГЕРБ”, заяви председателят на „Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите. От думите му стана ясно, че БСП е внесла предложението да се гледа редовният бюджет. След това на Председателски съвет само ГЕРБ и БСП заявили, че ще го подкрепят.

„Правителството подаде оставка и един от основните мотиви за протестите беше именно бюджетът. Ние няма как да го подкрепим”, заяви Костадинов. От „Възраждане” искат нов бюджет без никакви дългове. "Смятаме, че трябва да има рязане на разходите и съкращения в държавната администрация. Обяснявали сме го много пъти. Има огромни буфери в бюджета, които са оставени там за крадене. Ние смятаме, че това трябва да бъде прекратено”, каза Костадинов.

По-късно от ГЕРБ и ИТН също коментираха темата. „Удължителният бюджет ще бъде приет, най-вероятно още днес на две четения. ГЕРБ ще подкрепи", заяви Деница Сачева на брифинг в НС. По думите ѝ заради БСП са вкарали редовния държавен бюджет за разглеждане в парламента. „Но подкрепихме и предложението на колегите от БСП, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен политически приоритет, защото от 1 януари българските учители и лекари няма да получат увеличение на заплатите. 400 хиляди семейства няма да могат да получат навреме своите детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, които да бъдат в рамките на увеличените размери. Над 100 хил. души лични асистенти на хора с увреждания също ще имат забавяне в своите плащания. 750 хил. хора с увреждания също са хвърлени в момента в едно положение, в което да се притесняват какво ще стане с техните пари. Всякакви обяснения, че по принцип тези пари ще се начисляват и някога във времето ще им бъдат дадени, едва ли са им достатъчни", поясни Сачева.

„Днес парламентарната група на ГЕРБ, заедно с ИТН, направихме един своеобразен политически тест за това какво се случва в НС. Макар и с шега, но от друга страна за радост, искахме да покажем какво е истинското лице на колегите от ПП-ДБ. Нашите парламентарни групи не бягат от отговорност, а искат да покажат едно лицемерие, което непрекъснато бива представено пред вас като морален облик", обясни тя. И добави, че от партията са призовали да се работи отговорно на Председателки съвет. „За пореден път призовахме да се търсят начини за деескалация. За съжаление, не виждаме подобно поведение от страна на колегите от ПП-ДБ и по-конкретно от Асен Василев, който продължава със своите хулигански прояви. Опитва да заплашва и изнудва народните представители, включително се опитва да приватизира протести, които далеч не са в негова защита и на които не е лидер", каза още Сачева. Тя бе категорична, че "ако някой краде от бюджета на България, това е именно Василев".

Тошко Йорданов също бе категоричен, че ИТН и ГЕРБ ще подкрепят само и единствено удължителния бюджет. „Гласуването ни да влезе в зала и старият бюджет беше по една причина – след като правителството го изтегли и подаде оставка заради протестите по улицата, които бяха организирани безотговорно от ПП-ДБ. Много български граждани зададоха въпроса какво ще се случи през новата година с удължителен бюджет. Едва тогава започнаха да се питат кое е по-лошото и кое по-доброто. Започнаха да се задават въпросите как ще бъде увеличена минималната работна заплата, как ще дойдат повечето пари за лекарите, здравните работници, учителите, държавните медии”, обясни депутатът. Той подчерта, че след ревизията на изтегления бюджет, новият е бил подкрепен и от синдикатите, и от работодателите.

„Ние гласувахме предложението на БСП със „за”, за да видите още веднъж на кого не му пука за хората в страната – за лекарите, учителите, пенсионерите, и как отново ПП-ДБ скочиха и направиха забавна сценка колко са възмутени. Така или иначе ние щяхме да подкрепим само удължителния бюджет”, заяви още Йорданов. Той беше категоричен, че ако се получат сътресения при въвеждането на еврото, „отговорността е на ПП-ДБ и на хората, които създадоха този хаос – Ивайло Мирчев, Асен Василев, Божидар Божанов и Румен Радев”.

При второто си изявление в кулоарите от ПП-ДБ заявиха, че управляващите в оставка са се уплашили от протеста, който беше анонсиран по-рано. „Много е важно гражданите да излязат отново на протест, явно бившите управляващи се страхуват само от тях. Те опитват да не върнат машините за гласуване и да саботират свалянето на охраната на Пеевски. Утре в комисия влиза и темата "Магнитски" - правилата да важат и за България”, посочи Ивайло Мирчев.

„Tъй като три дни нямаше протести, същите хора се самозабравиха и искаха пак да вкарат крадливия бюджет, но сега се изплашиха. Пеевски и Борисов продължават да харчат по една детска градина на година за своята охрана. Барети, снайперисти и НСО ги пазят. Това няма да спре. Ако Борисов не ползваше толкова охрана, нямаше да има деца, които не могат да влязат в детска градина в София. Те имат повече охрана и от президента. Ако Борисов има и грам останало достойнство, ще сложи край на тези привилегии. Ако искат охрана, да си вземат частна”, призова Асен Василев.