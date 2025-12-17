-
-
-
-
-
-
Радостин Василев и Гюнай Далоолу си размениха остри реплики
Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в пленарната зала на Народното събрание. Радостин Василев и Гюнай Далоолу си размениха остри реплики.
От кадри в парламента се вижда как Далоолу посяга на Василев, докато той го рита в корема, седнал на мястото си. След това лидерът на МЕЧ се изправя и посяга с юмрук към лицето на колегата си от „ДПС-Ново начало”, но не уцелва.
„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев.
„Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.
Заради свадата председателстващият пленарното заседание обяви почивка до 11 часа.
