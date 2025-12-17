Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в пленарната зала на Народното събрание. Радостин Василев и Гюнай Далоолу си размениха остри реплики.

От кадри в парламента се вижда как Далоолу посяга на Василев, докато той го рита в корема, седнал на мястото си. След това лидерът на МЕЧ се изправя и посяга с юмрук към лицето на колегата си от „ДПС-Ново начало”, но не уцелва.

„Мухльо, ще ти счупя зъбите!”, крещеше Радостин Василев.

„Ела, бе, мършо”, отговори му Гюнай Далоолу.

Заради свадата председателстващият пленарното заседание обяви почивка до 11 часа.

Редактор: Калина Петкова