Фискалния съвет разпространи свое становище за бюджета за 2026 г., в което развива връзката между макроикономическите прогнози, фискалните индикатори и рисковете за устойчивост.

Конкретно - темата за повишаване на дефицита, когато приходите и разходите намаляват еднакво, свързани с ефекта върху БВП. Преработеният Бюджет 2026 предлага намаляване на приходите и разходите с еднаква сума и дефицитът остава същият.

Данните за 2026:

⇒ Първи вариант: Приходи 50.402 млрд. евро, Разходи 54.052 млрд. евро → Дефицит 3.65 млрд.евро.

Ако се намалят по равно (като във втория вариант): Приходи 49.402 млрд. евро, Разходи 53.052 млрд. евро → Дефицит пак 3.65 млрд.евро.

НС прие удължителния бюджет, ще има и еднократни индексации на заплатите в публичния сектор

Процентът дефицит се брои спрямо БВП и ако БВП е по-малък от очакваното (защото растежът е по-слаб), същият дефицит от 3.65 млрд. евро вече е по-голям процент.

• Ако БВП е 123 млрд. евро (реалистичен сценарий) → 3.65 млрд. дефицит = 3% (Точно на границата)

• Ако БВП падне на 118 млрд. евро (песимистичен) → същият 3.65 млрд. = 3.1% (вече над позволеното)

Ако погледнем оценката за приходите на Фискалния съвет в първия вариант - 47 561,0 млн. евро и оценката за разходите на Министерството на финансите - 53 876,6 млн. евро, дефицитът се получава 6 315,6 млн. евро (два пъти повече над официалния).

⇒ Втори вариант - оценката на приходите с ефект от по-висок БВП от 920 млн. евро и разходи на МФ - 52 842,8, съпоставим дефицит е -5 931,4 млн. евро (отново два пъти повече над официалния).

Какво казва Фискалният съвет?

► Новият бюджет за 2026 г. разчита на много оптимистични прогнози от висок растеж и много пари от ЕС, но има съществен риск от надценяване на приходите с 3,5-4,7 млрд. евро.

► Ако растежът е по-слаб (което смята за по-вероятно), БВП ще е по-малък.

► Тогава дори и да намалеят разходите, колкото спаднат приходите, процентът на дефицита ще скочи над 3%.

► Това ще наруши правилата за еврозоната и ще ни струва по-скъпо.

Обобщение:

Когато икономиката не расте колкото се надяваме, дефицитът е по-голям, дори да не сме заели повече пари. Затова от Фискалния съвет казват да се планира по-внимателно и по-консервативно, за да не ни изненада слаб растеж. ФС предупреждава за рискове и песимистичен сценарий, препоръчвайки преработване на бюджета. Това подчертава нуждата от балансирана политика, особено при присъединяване към еврозоната.

