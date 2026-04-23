В четвъртък ще е преобладаващо слънчево, с временни увеличения на облаците следобед. На изолирани места в Централна и Източна България ще превали за кратко.

По-съществената облачност ще се задържи около планините на Южна България и там валежите ще са по-чести в рамките на денонощието. В средния и по-високия планински пояс ще вали сняг. Вятърът ще е умерен до силен от запад, а дневните температури ще се движат в интервала 13-18 градуса.

Жълт код за студ и слани в Североизточна България

От петък ще започне период от няколко дни със свежо пролетно време с повече слънце, без валежи и температури в пролетния диапазон. През почивните дни и в първата половина на предстоящата последна седмица на април облачността ще е динамична и разкъсваща се. Ще е преобладаващо слънчево, макар че сутрините ще са с условия за понижена видимост.

В резултат на нахлуващ по-топъл въздух от Средиземноморието, температурите ще се повишават с кулминация в неделя, когато следобедните нива ще са до 22-24 градуса. Ранните прогнози допускат преминаване на студен атмосферен фронт с усилване на вятъра още в неделя следобед.

Към вторник - сряда ще започне и нов дъждовен цикъл, обхващащ както последните дни на април, така и първите на май. Ще има риск от бури с резки пориви на вятъра и градушки. Предстои и понижение на температурите.