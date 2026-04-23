Габриела Наплатанова бе избрана за председател на Съвет за електронни медии (СЕМ) на днешното заседание на регулатора.

Кандидатурата ѝ беше издигната от досегашния председател Симона Велева и от члена на съвета Къдринка Къдринова, като получи подкрепа и от Пролет Велкова. Единственият глас „въздържал се“ беше на Галина Георгиева.

Мандатът на Симона Велева начело на СЕМ изтече в сряда. Тя пое поста на 22 април 2025 г., когато беше избрана с четири гласа „за“ и един „въздържал се“.

Редактор: Цветина Петкова