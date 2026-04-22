Служителите на Изпълнителна агенция "Борба с градушките“ ще получат работно облекло и се водят активни разговори за увеличение на заплатите им. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на среща със синдикатите и служителите на агенцията, проведена в Министерството на земеделието и храните. В срещата участие взе и заместник-министърът Атанас Атанасов.

По отношение на други социални придобивки беше отбелязано, че към момента финансовите възможности са ограничени, но ще се търсят решения за подобряване на условията там, където е възможно.

„Крайно време е тази структура да бъде разпозната като Агенция за климатични въздействия, а не да бъде подценявана“, подчерта министър Христанов. По думите му досегашното отношение към нея не отразява реалната ѝ роля и стратегическо значение.

Предмет на разговор бяха и одобрените на заседанието на Министерски съвет днес допълнителни средства за възнагражденията на служителите в Агенцията. На срещата беше уточнено, че те ще се изплащат като допълнителни възнаграждения в рамките на три тримесечия - април, юли и октомври.

Министър Христанов беше категоричен, че трудът на служителите трябва да получи ясна институционална и обществена оценка. „За мен е обидно, когато хората от Агенцията биват неглижирани. Това не са закостенели бюрократични структури, а високоспециализирана дейност, която защитава земеделската продукция в най-рисковите месеци от април до октомври“, заяви той.

Редактор: Никола Тунев