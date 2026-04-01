Работещите в Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ излязоха на протест заради ниски заплати и лоши условия на труд. Акцията ще се проведе в село Голям чардак, като служители от цялата страна ще спрат работа в знак на недоволство. Те настояват за увеличение на възнагражденията и подобряване на условията, които по думите им често не отговарят на изискванията за безопасност. Синдикатите предупреждават, че при липса на решение, протестите може да ескалират до национални действия и дори безсрочна стачка.

"В момента заплатата, която получавам, е 489 евро. Не помня откога парите не са индексирани. Всеки път ни обещават, че ще увеличат заплатите ни, за да живеем нормално, да можем да отглеждаме децата си спокойно. Но това се повтаря вече 20-30 години", обясни Любомир Гошев.

Ракетострелецът Георги Шиндов подчерта, че в Националния класификатор работещите в агенцията са записани като „озеленители“, което реално не отговаря на тяхната дейност. "Работя на площадка, на която няма ток и вода", обясни той.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов посочи, че протестът се организира сега, защото започва сезонът на градушките. "Нямаме друго време за реакция. Служебното правителство и предизборната кампания просто съвпадат с този период. Надяваме се министерството да обърне внимание, защото проблемите са неглижирани с години", категоричен е той.

И обясни, че в сряда служителите в агенцията няма да влязат на работните си места. "Подаваме сигнал до Инспекцията по труда за условията. При проверка, има реална възможност площадките да бъдат затворени. Ще потърсим съдействие и от прокуратурата, защото нарушаването на условията на труд носи наказателна отговорност", заяви синдикалистът.

Той поиска увеличение на заплащането с 250 евро на човек. Ако исканията им не бъдат изпълнени, служителите за борба с градушките заплашиха с ефективна стачка.

За да ги подкрепят, на протеста дойдоха и земеделски производители. Асен Шопов отглежда 100 декара лозов масиви. "Ако тези хора спрат работа, ние какво ще правим? Това са едни от малкото хора, на които може да разчитаме в Брестовица, за да се защитим от природните бедствия", категоричен е фермерът. И допълни: "Без цялата система на градозащита българското земеделие е изправено пред катастрофа".

